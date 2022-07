Motorola lança Moto G62 5G no Brasil por R$ 1.999

O modelo está disponível para compra a partir desta quinta-feira (14) nas lojas da Motorola e da Claro. O Moto G62 5G sai de fábrica com processador Snapdragon 480 Plus da Qualcomm , que costuma equipar os smartphones intermediários. Ele traz ainda memória RAM de 4 GB e armazenamento de 128 GB.

De acordo com a fabricante, o lançamento possui tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ A sua parte de multimídia também conta com alto-falantes estéreo compatíveis com Dolby Atmos, que tendem a melhorar a qualidade de áudio e aprimorar a imersão.

O dispositivo tem um sistema de câmera tripla formada pela principal de 50 megapixels, uma híbrida ultra wide de 118° com profundidade de 8 MP e mais uma para macro de 2 MP. Esse conjunto é capaz de realizar zoom digital de 8x e possui um Flash do tipo LED. A câmera dianteira, responsável pelas selfies, tem 16 MP.

A sua ficha técnica fica completa com uma bateria de 5.000 mAh e conexões Bluetooth 5.1 e NFC. Na caixa do Moto G62 5G vem fone de ouvido, um cabo USB-C, um carregador de 20W e capa protetora transparente. O produto sai de fábrica com o sistema Android 12 do Google instalado e está disponível no Brasil nas cores grafite ou verde.