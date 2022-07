Motorola Razr 2022: vaza na web data de lançamento do celular dobrável

O Motorola Razr 2022 parece ter ganhado uma data de lançamento: seria em 2 de agosto, de acordo com uma postagem na rede social chinesa Weibo . Na ocasião, a Motorola também deve revelar o celular X30 Pro, que promete chegar ao mercado com câmera de 200 megapixels e carregamento de 125W. Por ora não há detalhes sobre preços nem sobre disponibilidade dos supostos celulares, mas a expectativa inicial é de que sejam vendidos somente na China.

Recentemente, a Motorola confirmou o design do telefone – um dos principais rivais da Samsung – num teaser exibido no mercado chinês. No vídeo é possível ver o celular dobrável com bordas mais arredondadas, câmera dupla e uma tela externa maior do que a versão anterior.

2 de 3 Anúncio de lançamento do Motorola Razr 3 na China — Foto: Reprodução/Motorola Anúncio de lançamento do Motorola Razr 3 na China — Foto: Reprodução/Motorola

Motorola Razr

A primeira geração do Motorola Razr foi anunciada em 2019 e impressionou os consumidores mais saudosistas pelo design parecido com o antigo (e querido) V3, celular de flip lançado em 2004. Apesar de a nomenclatura V3 ter sido abandonada pela gigante, ela permanece na memória de muitos brasileiros.

Motorola Razr 2019: saiba tudo sobre o celular que resgata o Motorola V3

Passados 15 anos entre um lançamento e outro (e mais três desde sua inserção no mercado), o primeiro modelo Razr dobrável da Motorola continua à venda no Brasil e pode ser encontrado por R$ 5.598 na Amazon. A segunda geração, anunciada em setembro de 2020, não chegou ao mercado brasileiro.

Para o novo modelo, o Razr 2022, a Motorola até agora só confirmou a presença do processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, o mais novo do Qualcomm. Nos bastidores comenta-se que ele terá uma tela OLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, uma câmera principal de 50 megapixels (f/1.8) e uma ultra wide de 32 MP. Já a câmera frontal teria 13 megapixels.

3 de 3 Motorola Razr 3 em teaser para o mercado chinês — Foto: Reprodução/Motorola Motorola Razr 3 em teaser para o mercado chinês — Foto: Reprodução/Motorola

Motorola x Samsung

A data de lançamento do Motorola Razr 2022 parece ter sido escolhida para tentar passar na frente da rival Samsung. Recentemente, a gigante sul-coreana anunciou a data do evento Galaxy Unpacked para o dia 10 de agosto. A fabricante deve apresentar a quarta geração de aparelhos dobráveis, Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip – concorrente direto do aparelho da Motorola por conta do formato vertical para abrir e fechar.