Multilaser: marca brasileira de eletrônicos muda de nome e vira Multi

Segundo a Multi, o rebranding visa a reforçar a origem da marca e a variedade de produtos que ela produz. A empresa está presente no mercado nacional há 35 anos com um portfólio diverso, que inclui notebooks, tablets , TVs , periféricos, equipamentos das áreas de informática , saúde e bem estar, entre outros.

A nova identidade visual terá divulgação nos meios digitais. Com isso, a corporação busca estar mais próxima dos consumidores nas redes sociais . O rebranding da Multi ainda inclui o lançamento de um canal no YouTube para a apresentação de seus produtos.

O grupo Multi também está presente no mercado com outras marcas, como a Warrior, segmento que é mais focado em produtos gamer. Outro destaque é a Pulse, marca de áudio com fones e speakers. A ATRIO também faz parte do conglomerado e está presente no mercado com modelos focados em segurança, bem estar e saúde.