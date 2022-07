MultiVersus chega a 60 mil jogadores no PC antes mesmo do beta aberto

MultiVersus, novo jogo de luta gratuito da Warner Bros. Games, ultrapassou a marca de 62 mil jogadores na plataforma Steam antes mesmo do seu beta aberto, previsto para esta terça-feira (26). O número é superior a qualquer outro jogo de luta para PC, de acordo com dados do SteamDB, que apontam Dragon Ball FighterZ como detentor do maior pico até então, com 44.303 jogadores simultâneos. No momento, apenas usuários com uma chave têm acesso antecipado ao jogo, que pode ser destravada através do sistema de Drops da Twitch.