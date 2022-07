MultiVersus faz sucesso em Beta e tem 144 mil usuários simultâneos no PC

Disponível gratuitamente, MultiVersus é um jogo de luta em arena ‘estilo’ Super Smash Bros., mas com foco em partidas dois contra dois. Além disso, várias das principais propriedades intelectuais da Warner Bros. marcam presença, incluindo: Salsicha, Batman, Arya Stark (Game of Thrones), Tom e Jerry, Finn de Hora de Aventura, entre outros personagens.

Com todo esse sucesso, o jogo também se tornou o maior lançamento da história da Warner Bros. Games em número de usuários no PC, superando todos os jogos do Batman e Mortal Kombat juntos. Vale lembrar que esses títulos são carro-chefe no portfólio da publicadora. Veja a lista:

MultiVersus (144.456)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (82.517)

Back 4 Blood (65.987)

Middle-earth: Shadow of Mordor (48.668)

Mortal Kombat 11 (35.147)

Mad Max (33.356)

Batman: Arkham Knight (27.406)

Batman: Arkham Origins (25.017)

Mortal Kombat X (15.743)

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition (10.344)

Gotham City Impostors: Free to Play Edition (7.249)

No momento, MultiVersus tem um elenco com 17 personagens jogáveis, incluindo os recém-adicionados Gigante de Ferro e LeBron James, astro de Space Jam: Um Novo Legado. A intenção é alimentar o jogo com novos conteúdos periodicamente, além de permitir que os jogadores testem novos lutadores com uma rotação semanal, semelhante ao que acontece em League of Legends.

A EVO, maior evento de jogos de luta do mundo, acontece de 5 a 7 de agosto e contará com um torneio especial de MultiVersus, com premiação total de US$ 100 mil — mais de R$ 550 mil na cotação atual. É de se esperar que o campeonato também sirva de palco para anúncios, como é tradição nas edições do evento.