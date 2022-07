MultiVersus ganha Beta em julho; veja como se inscrever para participar

MultiVersus, novo jogo de luta gratuito com os personagens e marcas registradas da Warner Bros., ganhará um Beta aberto em 26 de julho no PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S. A novidade foi anunciada pela publicadora na tarde desta quinta-feira (14), junto a um novo trailer de gameplay. Aqueles que participaram dos testes Alfa vão ter acesso antecipado ao game já em 19 de julho, mas também é possível garantir uma chave através da Twitch e experimentar o jogo mais cedo.