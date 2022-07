Nokia critica cansaço com tecnologia e volta com celulares tijolões

Os celulares da Nokia do começo dos anos 2000 eram os queridinhos do público e ficaram conhecidos pela durabilidade. Agora, a empresa resolveu trazer os clássicos “tijolões” de volta, mas com uma pegada mais moderna e conexão 4G: foram anunciadas versões de Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip e Nokia 5710 XpressAudio. Conhecidos como feature phones, esses aparelhos básicos são pensados para usuários que precisam somente de um telefone para mandar mensagens de texto, fazer ligações e ouvir música.

No exterior, os três modelos inspirados nos celulares clássicos já possuem preço de lançamento e devem chegar ao Reino Unido no final de julho. No entanto, não se sabe ainda se a fabricante tem planos de lançar esses produtos em solo brasileiro. De acordo com a fabricante finlandesa, os novos dispositivos foram pensados especialmente para quem deseja “escapar do cansaço com tecnologia” e da cultura de megaexposição nas redes.

2 de 5 Lançamentos da Nokia incluem feature phones baseados em clássicos da empresa — Foto: Reprodução/Nokia e Arte/GizChina Lançamentos da Nokia incluem feature phones baseados em clássicos da empresa — Foto: Reprodução/Nokia e Arte/GizChina

1. Nokia 8210 4G (R$ 320)

3 de 5 Nokia 8210 4G é inspirado em modelo clássico de 1999 — Foto: Reprodução/Nokia Nokia 8210 4G é inspirado em modelo clássico de 1999 — Foto: Reprodução/Nokia

A Nokia trouxe toda a essência do clássico celular da empresa lançado em 1999. Por dentro, o Nokia 8210 4G vem com uma bateria removível de 1.450 mAh, que promete até 19 dias de carga em modo de espera. Além de recursos como rádio FM e um player MP3, o celular vem com o famoso jogo da cobrinha. Sobre armazenamento, são apenas 128 MB, quantidade muito abaixo dos tradicionais 128 GB que os smartphones intermediários costumam trazer.

A pequena tela colorida desse Nokia roda com a resolução de 240 x 320 pixels. Ela tem 2,8 polegadas para exibir conteúdos na web para o usuário. Uma modesta câmera de 0,3 MP também marca presença do Nokia 8210. Sobre construção, o dispositivo ainda é feito em policarbonato. O modelo custa US$ 59, o que dá R$ 320 em conversão direta.

Ficha técnica do Nokia 8210 4G

Tela: 2,8 polegadas, QVGA (240 x 320 pixels)

Câmera: 0,3 MP

Processador: Unisoc T107, um núcleo de 1.0 GHz

Memória RAM: 48 MB

Armazenamento interno: 128 MB, expansível via microSD

Conectividade: Bluetooth 5.0, 4G LTE, rádio FM e entrada P2

Bateria: 1.450 mAh

Dimensões: 131,3 x 56,2 x 13,8 mm

Peso: 107 gramas

Cores: Areia, Azul e vermelho

Lançamento: Julho de 2022

Preço: US$ 59 (R$ 320 em conversão direta)

2. Nokia 2660 Flip (R$ 320)

4 de 5 Nokia também apresentou modelo flip — Foto: Reprodução/Nokia Nokia também apresentou modelo flip — Foto: Reprodução/Nokia

Os flip phones ainda fazem sucesso na Ásia. A nova leva anunciada pela empresa inclui o Nokia 2660 Flip, que também executa o sistema S30+, da empresa. Por dentro, ele segue praticamente as mesmas especificações de ficha técnica do Nokia 8210, mostrado acima. Isso significa que ele tem uma tela QVGA de 2.8 polegadas, uma câmera traseira de 0,3 MP, 128 MB de armazenamento interno, conexão 4G e, claro, o jogo da cobrinha.

Quando fechado, o celular ostenta uma pequena tela que exibe a hora e algumas notificações. Os botões do modelo são grandes e a empresa fala que o Nokia 2660 Flip “foi rigorosamente testado para garantir sua durabilidade”. O modelo ainda conta com um botão dedicado de emergência, que permite que o usuário entre em contato de forma rápida. O preço de lançamento também é de US$ 59 (R$ 320 em conversão direta).

Ficha técnica do Nokia 2660 Flip

Tela: 2,8 polegadas, QVGA (240 x 320 pixels)

Câmera: 0,3 MP

Processador: Unisoc T107, um núcleo de 1.0 GHz

Memória RAM: 48 MB

Armazenamento interno: 128 MB, expansível via microSD

Conectividade: Bluetooth 4.2, 4G LTE, rádio FM e entrada P2

Bateria: 1.450 mAh

Dimensões: ainda não divulgadas

Peso: 123 gramas

Cores: preto, Azul e vermelho

Lançamento: Julho de 2022

Preço: US$ 59 (R$ 320 em conversão direta)

3. Nokia 5710 XpressAudio (R$ 440)

5 de 5 Nokia 5710 XpressAudio foi o modelo mais diferente apresentado — Foto: Reprodução/Nokia Nokia 5710 XpressAudio foi o modelo mais diferente apresentado — Foto: Reprodução/Nokia

O Nokia 5710 XpressAudio foi baseado no clássico Nokia 5310, um celular da empresa que fez sucesso por trazer botões dedicados à reprodução de música. O modelo de 2022 vem com um recurso exclusivo: um par de fones de ouvido sem fio que é guardado e recarregado no próprio aparelho.

Apesar da vocação para música, seu armazenamento é de apenas 128 MB, que podem ser ampliados com cartão microSD de até 32 GB. O modelo vem com Bluetooth 5.0 e uma tela de 2,4 polegadas e a empresa deu foco no quesito resistência. A Nokia afirma que o dispositivo “foi rigorosamente testado para garantir que ele resista aos nossos padrões de durabilidade exigentes”. O preço do celular com os fones de ouvido é de US$ 80 (R$ 440 em conversão direta).

Ficha técnica do Nokia 5710 XpressAudio

Tela: 2.4 polegadas, QVGA (240 x 320 pixels)

Câmera: 0,3 MP

Processador: Unisoc T107, um núcleo de 1.0 GHz

Memória RAM: 48 MB

Armazenamento interno: 128 MB, expansível via microSD

Conectividade: Bluetooth 5.0, 4G LTE, rádio FM e entrada P2

Bateria: 1.450 mAh

Dimensões: 138,9 x 57,7 x 16,2 mm

Peso: 129 gramas

Cores: Preto, azul e vermelho

Lançamento: Julho de 2022

Preço: US$ 80 (R$ 440 em conversão direta)

Com informações de Nokia e GSMArena

Conheça no vídeo abaixo o Nokia 800 Tough, o celular "tijolão indestrutível"