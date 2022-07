Nokia encerra parceria com Zeiss, icônica empresa da área de fotos

Com isso, o último telefone da HMD Global fruto da parceria foi o Nokia XR20. Alguns celulares Nokia tiveram grande destaque no quesito câmera, como o Nokia 9 PureView, cujas características o colocava entre os melhores smartphones de sua época.

Quando a Nokia ainda fabricava celulares, foi negociado o vínculo para que a Zeiss melhorasse as lentes dos telefones. Mais tarde, a fabricante finlandesa vendeu seu negócio de smartphones para a Microsoft , que, em seguida, passou a marca para a HMD Global. Foi retomado o negócio com a Zeiss prevendo não apenas a parte ótica, mas também novos sensores e algoritmos de imagem – responsáveis pela inteligência artificial fotográfica.

O Nokia N90, de 2005, foi o primeiro celulares em que as duas empresas colaboraram. A parceria continuou com o Nokia N95, o Nokia 808 PureView e a série Nokia Lumia, entre outros modelos.

No final de 2020, a Zeiss anunciou mais uma parceria, desta vez com a fabricante chinesa Vivo. À época, a empresa alemã explicou que não se tratava de um vínculo com exclusividade e que o acordo com a Nokia permanecia valendo. No entanto, o vínculo se rompeu oficialmente apenas após um ano da declaração.