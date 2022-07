Nokia G21: celular traz bateria de até três dias e câmera tripla

O Nokia G21 é um celular da Nokia Mobile que se destaca por trazer bateria de três dias de duração e ótimo custo-benefício. O smartphone ainda apresenta câmera tripla de 50 MP e tela com taxa de atualização de 90 Hz para deixar o display com animações mais fluidas.

Além disso, está pronto para receber o Android 12, sistema operacional móvel mais recente do Google. O telefone também tem três anos de atualizações de segurança mensais e está disponível no Brasil com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento no acabamento azul escuro.

Bateria com autonomia de três dias e Super Battery Saver

O Nokia G21 tem bateria de 5.050 mAh capaz de fornecer até três dias de bateria sem precisar conectar o dispositivo na tomada. Isso significa que vai agradar pessoas que têm uma rotina corrida ou que buscam um smartphone que poderá ser usado no dia a dia sem deixar os usuários na mão. Esta característica resgata a experiência de uso com os feature phones, em que a Nokia Mobile tem grande tradição no mercado nacional.

O smartphone ainda conta com o modo Super Battery Saver, que prolonga a duração da bateria ao desativar funções que consomem mais energia. O recurso é ativado quando o celular está com 20% de carga, se destacando em relação aos outros telefones Android que ativam a tecnologia somente com 10% de bateria.

2 de 7 Nokia G21 traz bateria de 5.050 mAh — Foto: Divulgação Nokia G21 traz bateria de 5.050 mAh — Foto: Divulgação

O aparelho ainda traz suporte a carregador rápido de 18 W com conexão USB-C para reabastecer o Nokia G21 em pouco tempo. Portanto, o celular fornece uma excelente experiência quando o assunto é bateria, já que une uma longa duração do componente com uma recarga rápida, o que faz com que os usuários passem o menor tempo possível com o telefone na carga.

Câmera tripla de 50 MP

A câmera do Nokia G21 é outro destaque do celular da Nokia Mobile. O conjunto fotográfico triplo apresenta sensores de até 50 MP e captura imagens incríveis mesmo com pouca luz por meio do uso de inteligência artificial avançada. Isto significa que os fãs de fotografia vão encontrar um combo de lentes completo para tirar as melhores fotos com aspecto profissional. As câmeras ficam dispostas assim:

Principal de 50 MP

Macro de 2 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

A lente macro é responsável por capturar objetos bem de pertinho sem distorcer a imagem. Ela pode ser interessante para fotografar insetos pequenos ou detalhes de uma flor em uma ótima qualidade.

3 de 7 Nokia G21 conta com câmera tripla de até 50 MP — Foto: Divulgação Nokia G21 conta com câmera tripla de até 50 MP — Foto: Divulgação

Já o sensor de profundidade é usado para realizar o efeito bokeh, famoso recurso que desfoca o fundo da imagem para dar mais estilo ao registro. Esta ferramenta pode ser ideal para postar fotos no Instagram ou em outras redes sociais. O sensor frontal registra selfies de até 8 MP. As filmagens também não deixam a desejar. É possível fazer vídeos com resolução Full HD a 30 quadros por segundo.

Tela com taxa de 90 Hz de taxa de atualização

O Nokia G21 tem uma tela grande de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, o que proporciona animações mais fluidas ao digitar e rolagens mais suaves. A tecnologia fornece quadros de imagens que atualizam com frequência bem mais rápidas que os painéis convencionais, que costumam ter apenas 60 Hz.

Este recurso pode ainda ser útil para o público gamer que busca mais qualidade gráfica. Além disso, o smartphone traz taxa de atualização de toque de 240 Hz para deixar os comandos mais responsivos.

4 de 7 Nokia G21 apresenta tela com taxa de atualização de 90 Hz — Foto: Divulgação Nokia G21 apresenta tela com taxa de atualização de 90 Hz — Foto: Divulgação

O display IPS LCD tem resolução de 1600 x 720 pixels e 270 pixels por polegada. Estas especificações fornecem imagens nítidas e com ótima qualidade. A tela ainda tem 400 nits, o que oferece um painel claro até mesmo em ambientes ensolarados.

Já a proporção de tela é de 20:9, a mesma usada em telas de cinema, o que dá uma sensação de um aparelho alongado e que é ideal para assistir filmes e séries. Para melhorar ainda mais a experiência dos usuários, é possível curtir conteúdos na Netflix em HD, deixando o entretenimento perfeito no smartphone.

Alto desempenho e durabilidade

O Nokia G21 é um celular que fornece ótimo desempenho para navegação nas redes sociais, como Facebook, Instagram e TikTok. O smartphone ainda pode ser usado para surfar na internet, mandar e-mails e até mesmo para jogos.

O telefone traz 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, o que é suficiente para guardar muitos arquivos como fotos, aplicativos, músicas e games sem receber a mensagem de que a memória está cheia. Porém, para usuários mais exigentes, ainda é possível expandir o armazenamento com cartão microSD de até 512 GB.

5 de 7 Nokia G21 traz acabamento em policarbonato resistente — Foto: Divulgação Nokia G21 traz acabamento em policarbonato resistente — Foto: Divulgação

Já o processador é um Unisoc T606, chip octa-core de até 1,6 GHz, que ainda acompanha GPU Mali-G57 para ajudar nas informações gráficas do smartphone. A ficha técnica fica completa com Bluetooth 5.0 para conectar dispositivos como caixas de som e fones de ouvido sem a necessidade de fios. Porém, o modelo também conta com a tradicional entrada de 3,5 mm para fones comuns.

Outro destaque é o design completamente novo do Nokia G21. O aparelho é bem fino e traz uma ótima ergonomia, o que é ideal para transportar o telefone e usar o celular durante o dia. O acabamento do smartphone é feito em policarbonato resistente, o que oferece durabilidade para o modelo, o que já é conhecido nos dispositivos da Nokia Mobile.

Pronto para receber o Android 12 e segurança reforçada

O Nokia G21 sai de fábrica com Android 11, mas já está pronto para receber o Android 12, sistema operacional mais recente do Google para celulares. A versão traz novos recursos de controle de privacidade e novidades na interface dos telefones.

Além disso, o smartphone da Nokia Mobile traz três anos de atualizações de segurança mensais, o que reforça a proteção do aparelho. Os usuários poderão usar o dispositivo por muito mais tempo e com a certeza de que o celular não vai deixar os donos à mercê de falhas de segurança.

6 de 7 Nokia G21 conta com três anos de atualizações de segurança mensais — Foto: Divulgação Nokia G21 conta com três anos de atualizações de segurança mensais — Foto: Divulgação

Pensando em oferecer uma defesa adicional, a Nokia Mobile ainda fornece um teste gratuito de 30 dias do ExpressVPN. O serviço oferece proteção contra malware e permite uma navegação mais segura ao resguardar os dados do usuário. O Nokia G21 ainda vem instalado de fábrica com o Spotify, aplicativo que disponibiliza 70 milhões de músicas e 3,2 milhões de podcasts.

O smartphone traz impressão digital na lateral do aparelho e desbloqueio facial. O Nokia G21 se destaca por conseguir identificar o usuário mesmo com máscara, o que permite usar o celular enquanto se protege. Outro ponto positivo é o botão dedicado ao Google Assistente, que possibilita rápido acesso ao assistente virtual do Google para fazer pesquisas por voz ou até mesmo comandar o dispositivo sem usar as mãos

Vale a pena comprar o Nokia G21?

Sem dúvidas! O Nokia G21 é muito indicado para quem busca um celular com ótimo custo-benefício. Ele consegue aliar uma bateria impressionante que dura três dias longe das tomadas e uma câmera incrível de até 50 MP.

Além disso, traz uma certeza de durabilidade aos usuários, já que está pronto para receber o Android 12 e tem a garantia de três anos de atualizações mensais de segurança. Tudo isso com a já conhecida tradição da Nokia Mobile em sua excelência com telefones e com amplo portfólio de smartphones no Brasil.

7 de 7 Nokia G21 está pronto para receber Android 12 — Foto: Divulgação Nokia G21 está pronto para receber Android 12 — Foto: Divulgação

“O Nokia G21 é parte da nossa missão de tornar a tecnologia móvel de qualidade acessível para todos e de fazer com que as pessoas se sintam bem em manter seus smartphones por mais tempo. Por isso, além de oferecer bateria e câmera excelentes, o Nokia G21 conta com a segurança esperada dos aparelhos Nokia, garantindo mais tranquilidade a longo prazo", explica Junior Favaro, diretor de marketing e vendas da HMD Global no Brasil.

Outro destaque é a enorme tela de 6,5 polegadas que tem taxa de atualização de 90 Hz. Esta especificação muda a experiência de uso com os smartphones ao deixar tudo mais fluido e rápido. O Nokia G21 ainda apresenta um design fino que traz ergonomia aos usuários, fornecendo mais conforto no dia a dia.

Ficha técnica do Nokia G21