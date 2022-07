Novos emojis que podem chegar ao iOS e Android são revelados; veja lista

A lista de possíveis novos emojis que podem chegar a celulares iPhone (iOS) e Android foi divulgada nesta quarta-feira (13) pela Emojipedia. As opções incluem um rosto trêmulo, duas mãos para fazer high five e outras cores de corações, e serão lançadas em 2022 e 2023. As novas "carinhas" ainda passarão, em setembro, pelo processo de aprovação da Unicode, empresa responsável por fazer os emojis usados no celular. Porém, vale destacar que a lista prévia costuma ser a mesma da oficial - por isso, é possível que as novas opções do teclado sejam as reveladas até o momento.