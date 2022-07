Pix do Nubank fora do ar: app tem problemas para efetuar transferências

O Pix do Nubank está fora do ar na tarde desta sexta-feira (22). Segundo relatos de usuários, o aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), exibe a mensagem "transferência em processamento" ao tentar efetuar um pagamento pelo sistema de pagamentos instantâneos. O problema afeta não apenas o Pix, mas também outras modalidades de transferência, como TED. Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, apontam que as notificações sobre problemas no app começaram às 15h25, saltando de 3 para mais de 230 em menos de uma hora.