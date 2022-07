Nubank permite fazer Pix com parcelamento em cartão de crédito; saiba

O Nubank anunciou nesta quinta-feira (21) o novo recurso "Pix no Crédito", que permitirá aos correntistas da fintech fazer compras com o método rápido diretamente pelo cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento do valor. De acordo com o banco digital, as compras poderão ser quitadas em até doze vezes. O destinatário do Pix receberá a quantia integralmente já no momento da transação, mesmo quando a cobrança for parcelada pelo pagante. O serviço começará a ser liberado hoje para uma pequena parcela de clientes, e deve chegar a todos os correntistas nos próximos meses.