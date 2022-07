O que é Angel Numbers? Entenda brincadeira do TikTok

O termo “Angel Numbers” se popularizou nos últimos dias por meio de vídeos no TikTok. O tópico já acumula mais de 900 milhões de visualizações na rede social, além de ter apresentado um aumento repentino nas pesquisas sobre o assunto durante o mês de julho aqui no Brasil, segundo dados do Google Trends – plataforma que mensura buscas feitas no Google. O conceito central do “Angel Numbers” ou “Número dos Anjos” é acreditar que anjos podem se comunicar com pessoas por meio de números.