O que é IMAX Enhanced? Entenda a tecnologia para cinema em casa

O IMAX Enhanced chamou atenção após o serviço de streaming Disney+ anunciar que alguns filmes da Marvel poderão ser assistidos nessa nova versão. Mas, no caso, a experiência fica apenas restrita ao formato da tela, chamada de proporção expandida do IMAX. Entenda, a seguir, o que é o selo e o que é preciso para ter um verdadeiro cinema em casa.

2 de 7 Homem-Aranha no Aranhaverso é um dos filmes otimizados para IMAX Enhanced — Foto: Divulgação/Sony Homem-Aranha no Aranhaverso é um dos filmes otimizados para IMAX Enhanced — Foto: Divulgação/Sony

O que é o IMAX Enhanced?

O IMAX Enhanced é um certificado lançado em 2018 pelas empresas IMAX Corporation, do cinema, e pela DTS, da engenharia de áudio. Ele garante ao consumidor que um aparelho eletrônico reúne as condições necessárias para reproduzir filmes com qualidade próxima à de um cinema IMAX, só que no conforto do lar.

Antes, porém, é preciso entender por que o IMAX é diferente de um cinema tradicional. Em geral, nos cinemas do tipo, as produções são gravadas em filmes de 70 mm (o dobro de um filme comum de 35 mm) ou em câmeras digitais com altíssima resolução, o que proporciona imagens melhores e mais nítidas. Para tirar proveito dessa vantagem técnica, os cinemas IMAX têm telas gigantescas, com cerca de 350 m² (contra os 80 m² de um cinema convencional).

3 de 7 IMAX Enhanced certifica produtos que ofereçam qualidade de cinema para ambiente doméstico — Foto: Divulgação/Cinépolis IMAX Enhanced certifica produtos que ofereçam qualidade de cinema para ambiente doméstico — Foto: Divulgação/Cinépolis

Na parte de som, o cinema IMAX conta com 12.1 canais distribuídos pela sala, sendo sete canais surround tradicionais, um canal subwoofer e cinco canais no teto. Isso cria uma redoma de 360º ao redor do telespectador, que consegue ouvir todos os detalhes do filme de qualquer poltrona.

Como é de se imaginar, não é qualquer produto que consegue chegar perto de um ambiente como esse. Para alcançar esse nível de qualidade na sua casa, é preciso ter uma TV com resolução 4K e HDR, e home theaters com configuração mínima de 5.1.4 canais (cinco canais surround, um subwoofer e quatro canais verticais) e compatíveis com DTS:X.

Quais produtos contam com o IMAX Enhanced?

Podemos dividir o IMAX Enhanced em duas categorias: dispositivos e conteúdos. A primeira é voltada para produtos eletrônicos, que precisam passar por uma série de testes de cores, resolução, contraste, brilho, entre outros. Além da certificação, os aparelhos aprovados ainda contam com uma opção chamada IMAX Mode, que otimiza automaticamente as configurações do televisor e do receiver para oferecer a melhor qualidade de som e imagem.

Por enquanto, apenas TVs da Sony, da TCL e da HiSense contam com o IMAX Enhanced. Já no quesito som, as opções são mais variadas, com modelos da Denon, Marantz e Onkyo entre a lista de aprovados.

4 de 7 TVs premium, como o TCL 4K Mini LED C825, contam com os recursos do IMAX Enhanced — Foto: Divulgação/TCL TVs premium, como o TCL 4K Mini LED C825, contam com os recursos do IMAX Enhanced — Foto: Divulgação/TCL

A outra categoria é voltada para discos de Blu-ray e plataformas de streaming. Para serem reproduzidos em ambiente doméstico, os filmes são digitalizados com programas que conseguem limpar ruídos e granulados típicos de uma filmagem em alta resolução. A qualidade de som é praticamente a mesma dos cinemas, sem qualquer tipo de compressão, graças ao recurso chamado IMAX Signature Sound.

Atualmente, a empresa tem parceria com grandes estúdios de cinema, como Marvel, Sony Pictures e Paramount. Enquanto isso, alguns conteúdos já estão disponíveis em plataformas de streaming, como Disney+, Rakuten TV, Sony Bravia Core, entre outras.

5 de 7 IMAX Enhanced está disponível na plataforma Disney+ — Foto: Divulgação/IMAX IMAX Enhanced está disponível na plataforma Disney+ — Foto: Divulgação/IMAX

No Brasil, é possível encontrar diversos filmes e documentários em Blu-ray otimizados para o IMAX Enhanced. Já nos streamings, apenas o Disney+ está disponível — mas é oferecido somente o formato de proporção expandida do IMAX aos assinantes, sem a opção de IMAX Mode ou IMAX Signature Sound.

O que é a proporção expandida do IMAX?

Os cinemas IMAX são conhecidos pelas telas gigantescas em comparação com os cinemas tradicionais. Mas isso é apenas uma parte do que torna o sistema diferente.

Por conta do filme usado nas gravações, as telas dos cinemas IMAX adotam o formato de proporção de tela 1,9:1 (algo próximo ao tradicional 16:9, que equivale a 1,78:1). Alguns filmes, no entanto, usam o formato antigo conhecido como CinemaScope, que varia entre 2,35:1 e 2,55:1, semelhante aos monitores ultrawide. Parece banal, mas essa mudança pode modificar o impacto de algumas cenas, visto que não é a mesma composição originalmente pensada pelo diretor do filme.

6 de 7 Formato expandido do IMAX exibe mais detalhes das cenas — Foto: Divulgação/IMAX Formato expandido do IMAX exibe mais detalhes das cenas — Foto: Divulgação/IMAX

Assim, quando a opção IMAX Enhanced é ativada no Disney+, o filme passa a usar o mesmo aspecto 1,9:1 usado nas filmagens e exibida nos cinemas IMAX, ao menos em algumas cenas. Quando vista em uma TV widescreen, a tela fica mais "cheia" do que no formato ultrawide (que mostraria barras pretas nos cantos inferior e superior da tela) e ainda preserva a visão do autor ao filmar sua obra.

Posso assistir a filmes com IMAX Enhanced em qualquer aparelho?

Sim. Mesmo que sua televisão ou home theater não tenha o certificado nem os recursos IMAX Mode e IMAX Signature Sound, conteúdos com IMAX Enhanced poderão ser desfrutados normalmente. No caso do Disney+, a ausência de um produto certificado nem fará diferença, já que apenas o formato da tela se modifica.

No caso de filmes Blu-ray com IMAX Enhanced, o conteúdo também será reproduzido normalmente, mas possivelmente sem as vantagens de um cinema em casa prometido pela empresa. Importante lembrar que apenas TVs e receivers lançados após 2018 contam com o certificado.

Vale investir no IMAX Enhanced?

A verdade é que o IMAX Enhanced ainda não é uma realidade, sobretudo no Brasil. Para quem é consumidor mais casual, o maior diferencial está na proporção expandida do IMAX, que exibe o filme em um formato mais amigável para telas widescreen e com as cenas originalmente planejadas pelo diretor. Com cada vez mais produções sendo filmadas no formato IMAX, é possível que outros serviços de streaming passem a oferecer essa opção no futuro, o que é um ponto a favor.

Porém, apostar em formatos proprietários é sempre um risco. O maior rival do IMAX e do DTS atende pelo nome de Dolby. Sua versão aprimorada do HDR, o Dolby Vision, já é compatível com serviços como Netflix e Disney+ e também no Xbox Series X/S, com promessas de imagens mais coloridas e brilhantes. Além disso, ao contrário do IMAX Enhanced, vários modelos de TV já contam com o recurso.

7 de 7 Netflix já oferece conteúdos em Dolby Vision — Foto: Reprodução/Netflix Netflix já oferece conteúdos em Dolby Vision — Foto: Reprodução/Netflix

O mesmo pode se dizer do Dolby Atmos, que está presente na maioria dos home theaters e soundbars, além de videogames, smartphones e PCs. O recurso de som tridimensional tem sido a mais recente aposta de serviços de música, como Apple Music e Tidal.

