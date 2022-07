O que é input lag? Saiba como reduzir o efeito em TVs e monitores

O input lag é o atraso que ocorre entre o comando dado por um usuário e a exibição dele em monitores ou TVs. O efeito é prejudicial sobretudo para gamers que participam de jogos competitivos, que necessitam de respostas imediatas a partir de suas ações no controle. Títulos como The Witcher 3: Wild Hunt, que são bastante pesados em qualquer console, podem demorar para exibir o comando feito no controle, mouse ou teclado. Com isso, a jogatina se torna menos fluida e fica suscetível a atrasos de imagem.