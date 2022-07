O que é o Bibble da Barbie e por que ele virou meme na Internet?

Bibble é uma personagem do filme Barbie Fairytopia, lançado em 2005. Se você usa as redes sociais com frequência, provavelmente já se deparou com algum meme envolvendo a criatura de pelugem roxa e turquesa, com asas e grandes olhos azuis. Na história, Bibble é o fiel companheiro da protagonista, embora não possa se comunicar na linguagem dos humanos. Em vez disso disso, fala um idioma particular, se expressando através de sons e gesticulações. Justamente por ser tão expressivo, o Bibble se popularizou na Internet e virou um meme que combina com diversas ocasiões.