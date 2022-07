O que é o clock do PC? Conheça o indicador de performance em CPUs

Por outro lado, os ciclos podem ser compreendidos, de uma forma simples, como pulsos elétricos que percorrem os circuitos elétricos no interior do processador. Esses pulsos fazem com que transistores — estruturas microscópicas contadas aos bilhões dentro do processador — possam mudar de estado, transitando entre os números 0 e 1 da representação binária utilizada na tecnologia.