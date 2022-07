O que é One UI? Entenda o Android dos celulares da Samsung

Os donos de celular Samsung já começaram a notar a atualização para a One UI 4, interface da empresa sul-coreana para o Android 12 . O novo sistema apresenta uma variedade de recursos, que permitem maior possibilidade de personalização do smartphone, diversos widgets, reforço nas funções de segurança e melhorias de desempenho. Conheça nas linhas a seguir todos os detalhes e aprenda a fazer o update.

A nova política da Samsung prevê três atualizações do sistema e é válida para celulares e tablets lançados a partir de 2019, com o Android 9 ou posterior. A fabricante já divulgou o cronograma dos modelos já comercializados que receberão a One UI 4.0, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre a versão 4.1 da interface.

Conheça as novidades do Android 12

1. Nova Central de Controle

A One UI 4 conta com um visual bem customizado. Na experiência dos usuários, tudo se apresenta de maneira bastante intuitiva. Logo na tela inicial, ao deslizar a tela de cima para baixo uma vez, você consegue ter uma visão breve de algumas funções para ativar ou desativar. No entanto, é necessário um segundo deslize para permitir ao usuário ver uma quantidade maior de recursos oferecidos pelo sistema.

2 de 8 O Galaxy S22 Ultra traz ícones com moldura quadrada com bordas arredondadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O Galaxy S22 Ultra traz ícones com moldura quadrada com bordas arredondadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em relação ao design, o sistema conta com uma interface que apresenta ícones com moldura quadrada e bordas arredondadas e suaves. Essa escolha segue uma tendência estética de vários aplicativos.

A Central de Controle também pode ser personalizada com temas variados. Até a inteligência artificial do sistema é produzida com a finalidade de recomendar a paleta de cor que melhor combina com o papel de parede do usuário. Além disso, a fabricante tem um Gestor de Temas completo, que pode ser acessado ao manter o dedo pressionado na tela inicial.

Nessa loja, além dos temas, é possível encontrar papéis de parede, pacotes de ícones e novas opções para a tela Always On. A maioria das opções mais sofisticadas e esteticamente bem acabadas é paga, contudo se o usuário procurar com calma, é possível encontrar conteúdos e personalização bonitos e interessantes de forma gratuita.

2. Segurança reforçada

A proteção da privacidade vem reforçada no mais recente sistema Android. Os mecanismos de segurança e privacidade da One UI são gerenciados por ferramentas providas pela Knox, que é uma estrutura própria da Samsung. A plataforma é integrada aos dispositivos móveis da Samsung a partir do chip, com um conjunto inteligente de soluções garante que os dados confidenciais e sensíveis permaneçam seguros, segundo o fabricante.

O sistema recebeu um aprimoramento em suas habilidades de privacidade. O usuário pode verificar quais aplicativos estão usando a câmera e o microfone em tempo real. Desta maneira, caso algum app use impropriamente o acesso, será possível saber quando isso acontece.

Além disso, a plataforma permite o “Wi-Fi Seguro”. Há usuários que utilizam com frequência redes Wi-Fi públicas. Este recurso promete aumentar o nível de segurança durante a navegação, de acordo com a Samsung. Ao usar conexões em restaurantes ou praças, portanto, o usuário não fica vulnerável a ameaças de outros aparelhos na mesma rede.

3. Remover objetos no editor de fotos

3 de 8 Para remover algum objeto, basta abrir o editor de fotos e clicar nos três pontinhos no canto inferior — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira Para remover algum objeto, basta abrir o editor de fotos e clicar nos três pontinhos no canto inferior — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira

No sistema One UI 4, o Editor de Fotos nativo ganhou mais uma função, que permite remover objetos específicos de uma foto. A inteligência artificial do aparelho age para que a área removida fique com um fundo parecido com o restante do plano. No geral, esse recurso funciona para cenários em que o fundo é árvores ou o horizonte de uma praia.

Para remover algum objeto indesejado, basta clicar nos três pontinhos localizado no canto inferior direto, clicar em "Apagador de Objeto". Em seguida, o usuário deve selecionar o que deseja retirar da imagem, toque em "Apagar" e, finalmente, "OK".

4 de 8 Processo para remover objetos é simples e funcional — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira Processo para remover objetos é simples e funcional — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira

4. Modo DeX

5 de 8 Samsung DeX deve continuar oferecendo atualizações no Windows 10 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung DeX deve continuar oferecendo atualizações no Windows 10 — Foto: Divulgação/Samsung

O modo Samsung DeX possibilita que quase todas as funções do celular sejam acessadas por uma interface dedicada no computador. Dessa forma, quem costuma trabalhar em um notebook e precisa do smartphone durante o dia inteiro não precisa ficar pegando o telefone a todo o momento. Muitas funções do aparelho podem ser feitas direto na telona. Entretanto, vale ressaltar que nem todos os modelos são compatíveis com essa função.

5. Lanterna

6 de 8 No Galaxy, a lanterna traz a possibilidade de alinhar a intensidade da luz — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira No Galaxy, a lanterna traz a possibilidade de alinhar a intensidade da luz — Foto: Reprodução/Rômulo Diego Moreira

A lanterna recebe possibilidades a mais na configuração. Por mais que seja uma função elementar em qualquer telefone hoje em dia, o One UI 4 quis se diferenciar oferecendo novidades na utilização desse recurso.

Em dispositivos Galaxy, é possível não só acender e apagar o flash, como também controlar a intensidade do brilho. Isso é muito útil, por exemplo, para não incomodar muito a vista à noite.

6. Widgets

7 de 8 Spotify possui widget com barra de reprodução de faixas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Spotify possui widget com barra de reprodução de faixas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Widgets são ferramentas interativas que são exibidas na tela do smartphone, cuja principal função é dar acesso às funções dos aplicativos baixados pelos usuários. No caso do Spotify, por exemplo, você pode inserir uma versão do widgets do tocador de conteúdo de áudio na tela inicial e acessar suas ações mais básicas como trocar música, voltar ou parar. Tudo isso sem ter que abrir o aplicativo.

Além disso, os widgets que complementam os aplicativos em seu celular, você pode baixar outros usando a Google Play Store.

7. Acessibilidade

8 de 8 O sistema permite recursos adicionais ao pacote de acessibilidade do celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo O sistema permite recursos adicionais ao pacote de acessibilidade do celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Outro ponto interessante do sistema é ir além dos recursos padrão de acessibilidade como, por exemplo, o TalkBack. A One UI 4 apresenta alguns benefícios reais que podem impactar na vida das pessoas, como menus flutuantes e transparentes que podem ser recolhidos quando não estão em uso e ativados com um clique.

Dentro desses menus, é possível encontrar diversos atalhos para diversas funções, como as configurações de acessibilidade, TalkBack, ampliação da tela, inversão de cores, fontes em alto contraste, redução de brilho, ajuste de cor, amplificador do som ambiente e muitos outros recursos.

Como instalar a atualização para One UI 4.0

Para saber se o celular já conta com a atualização para One UI 4.0, vá em "Configurações", depois toque em "Atualização do Software" e em seguida selecione "Download e Instalar". Se o seu telefone estiver atualizado, ele vai exibir uma mensagem “Seu software está atualizado”. Entretanto, se ele não estiver, basta seguir as instruções indicadas para concluir o update para o novo sistema baseado no Android 12.

Com informações da Samsung (1/2) e SamMobile

