O que é referafriend Fortnite? Epic dá recompensas para quem indicar amigo

O programa Indique um Amigo, ou Refer a Friend, retornou ao Fortnite na última terça-feira (19). Com ele, os jogadores podem ganhar recompensas através de um sistema de acúmulo de pontos ao indicar amigos para jogar o Battle Royale e concluir tarefas em conjunto. Entre as recompensas disponíveis, estão spray, envelopamento, acessórios para as costas, picareta e o traje cosmético "Xander". O programa estará disponível até o dia 11 de janeiro de 2023, enquanto as tarefas poderão ser concluídas até o dia 20 de fevereiro do mesmo ano.

Para indicar um amigo, é necessário seguir alguns passos indicados pela Epic Games no site do programa (https://referafriend.fortnite.com/pt-BR/). Vale destacar, também, que há algumas regras a serem respeitadas para que você possa fazer a indicação e começar sua jornada pelas recompensas. Veja mais detalhes a seguir.

1 de 1 Refer a Friend está de volta ao Fortnite com novas recompensas — Foto: Divulgação/Epic Games Refer a Friend está de volta ao Fortnite com novas recompensas — Foto: Divulgação/Epic Games

Para começar, é necessário entrar no portal oficial (https://referafriend.fortnite.com/pt-BR/) e realizar o login. Antes de entrar na sua seção, haverá uma breve explicação quanto ao funcionamento do evento. Primeiro, é necessário adicionar um amigo legitimado no site do programa. Para isso, ele precisa ter jogado menos de duas horas em uma lista de partidas do Battle Royale ou da Construção Zero (ou seja, Solo, Duplas, Trios ou Esquadrões) nos últimos 30 dias antes do convite.

Tendo feito isto, já é possível começar as tarefas. Todo o progresso e os objetivos serão mostrados dentro de sua página no portal do programa. Vale ressaltar que tanto quem que indicou como aquele que foi indicado poderão ganhar pontos. Eles poderão ser conquistados jogando uma partida juntos, eliminando oponentes no Battle Royale e/ou na Construção Zero, assim como ao subir o nível da conta.

Fortnite – Tarefas e Recompensas do Refer a Friend Tarefa Recompensa Adicione um Amigo no Fortnite Spray Jogue uma partida no Fortnite com um amigo indicado Envelopamento Fique entre os dez melhores seis vezes com o amigo indicado Acessório para as costas Elimine 45 oponentes com seu amigo indicado Picareta Obtenha mais 60 níveis e espere que seu amigo indicado ganhe mais 60 níveis também Traje Xander

Cada jogador pode indicar até cinco amigos no programa. No entanto, mesmo que possa concluir as missões com todos os indicados, as recompensas só serão adquiridas uma vez por cada participante. Também é importante lembrar que o jogador que indica um amigo não poderá ser indicado, e vice-versa.