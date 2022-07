O que é tethering? Entenda a conexão entre celular e computador

Esse termo está na moda, visto que é algo que podemos fazer atualmente com a maioria dos celulares, além de termos distintos métodos para executar esse processo. Entretanto, essa prática ainda causa dúvidas nos usuários. Abaixo, confira como funciona essa forma de compartilhar conexão à internet com outros dispositivos.

1. O que é tethering?

O termo tethering diz respeito à funcionalidade de compartilhar conexão entre diversos dispositivos. Por exemplo, o usuário pode compartilhar dados de um smartphone para um notebook ou tablet. A ação, portanto, permite compartilhar dados móveis sem fio ou cabos com outros aparelhos.

Desta maneira, isso se tornou uma solução para quem está em local sem sinal de Wi-Fi ou não quer se expor ao se conectar a uma rede pública.

2. O tethering funciona em quais dispositivos?

O tethering funciona nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como notebooks, tablets ou celulares. No entanto, nem todas as operadoras permitem o uso livre do compartilhamento de internet, e podem limitar ou cortar o acesso à rede. Caso isso aconteça, será preciso desligar o recurso ou a rede de dados do celular, reconectar novamente às funcionalidades de ponto de acesso.

3. Qual a diferença entre tethering e hotspot?

O conceito de tethering e hotspot são bastante parecidos e, em determinado ponto, os usuários pode até se confundir. Entretanto, na prática, cada um tem uma mecânica de compartilhamento de internet com os aparelhos ao seu entorno.

O tethering está relacionado ao uso de um dispositivo móvel privado, como um celular, que garante acesso à rede para outros dispositivos. Enquanto isso, o hotspot age como um roteador, cuja função é fornecer acesso à internet, podendo ser público ou privado.

Tethering não se trata apenas de compartilhar a conexão via Wi-Fi. Também podemos compartilhar os dados por meio de um cabo USB ou Bluetooth , embora este último não seja o mais adequado para quem busca alta velocidade.

Por outro lado, o hotspot cria um ponto de acesso. Ele permite funcionar com um roteador, com um repetidor Wi-Fi, dispositivo PLC ou qualquer dispositivo que possa oferecer conectividade a outros equipamentos. Também é possível transformar um computador, por exemplo, num ponto de acesso .

4. Como usar tethering sem fio?

Tethering não se trata apenas de compartilhar a conexão via Wi-Fi. Também podemos compartilhar os dados ou mesmo por Bluetooth, embora este último não seja o mais adequado se queremos uma boa velocidade.

Usuários de Android devem ir até “Configurações” e tocar em "Conexões". Depois opte pela opção de “Roteador Wi-Fi e Ancoragem” e, finalmente, selecione a opção “Ancoragem Bluetooth" para que o recurso fique habilitado. O caminho pode variar de acordo com o modelo.

Já no iPhone, o caminho é “Ajustes” → “Acesso Pessoal”. Talvez seja necessário ativar a opção “Permitir Acesso a Outros” para liberar a rede 4G/5G do celular a dispositivos que não sejam fabricados pela Apple.

5. Como usar tethering com fio?

Outra alternativa é compartilhar os dados através de um cabo USB. Para isso, conecte o cabo USB ao seu celular e ao computador que será utilizado. Logo em seguida, vá até as “Configurações” em seu celular Android, seguido de "Conexões". Escolha a opção de “Roteador Wi-Fi e Ancoragem” e, finalmente, selecione a opção “Ancoragem via USB” para que ela fique disponível.

No entanto, alguns smartphones não permitem por padrão o tethering via USB. Apesar disso, o usuário pode ficar tranquilo: o aplicativo USB Tethering, da Duck Software, é uma boa pedida para quem está no ambiente Android.

6. O tethering consome a franquia de dados do smartphone?

Não adianta fugir! O compartilhamento consome a sua franquia de dados e pode forçar o hardware. Logo, a depender no potencial de autonomia do celular, o nível de bateria poderá se esgotar muito mais rápido do que o normal. Por isso, se possível, o usuário deve usar o modo tethering com o dispositivo ligado a uma tomada.