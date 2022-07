O que são fones earbuds? Confira vantagens no uso do aparelho

Os earbuds são fones de ouvido simples e objetivos. Eles podem ser uma opção mais confortável para os usuários que não se adaptaram aos modelos in-ear com ponteiras de silicone. O produto pode ser encontrado em versões com fio e com conexão Bluetooth. Marcas como Edifier , JBL , Samsung e Apple apresentam opções do acessório de áudio no Brasil.

A seguir, o TechTudo explica as principais características dos earbuds, sua funcionalidade, público-alvo e principais diferenciais. Confira também quais modelos podem ser adquiridos no e-commerce nacional.

2 de 10 EarPods: fones de ouvido custam R$ 219 na loja online da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo EarPods: fones de ouvido custam R$ 219 na loja online da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O que são os earbuds?

Fones earbuds ficaram conhecidos há alguns anos por acompanharem celulares. O dispositivo é pequeno, barato e entrega qualidade sonora simples, o que pode deixar a desejar para os usuários mais exigentes. Seu design é um dos seus principais diferenciais, pois o modelo é usado no ouvido externo, diferentemente dos dispositivos in-ear, que são alocados diretamente no canal auditivo.

3 de 10 Freebuds 3 é um modelo de earbuds que tem design semelhante ao AirPods, da Apple — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Freebuds 3 é um modelo de earbuds que tem design semelhante ao AirPods, da Apple — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Os modelos earbuds geralmente são fabricados em plástico e sem muitos detalhes visuais que chamam a atenção. Esses dispositivos podem ser apresentados com fio com conexão de áudio de 3,5 mm, USB-C ou no padrão Lightning, da Apple. No mercado, também é possível encontrar opções de earbuds que apresentam Bluetooth, o que amplia o uso para outros dispositivos que não possuam conexões convencionais de áudio.

Funcionalidades e público-alvo

4 de 10 A maior parte dos modelos de earbuds apresenta microfones — Foto: Divulgação/Apple A maior parte dos modelos de earbuds apresenta microfones — Foto: Divulgação/Apple

Apesar de apresentarem qualidade sonora simples, os earbuds funcionam normalmente como os fones de ouvido in-ear, on-ear e demais opções disponíveis no mercado. O acessório possibilita ouvir músicas e assistir a filmes e séries com facilidade. Outro destaque é que a maior parte dos modelos disponíveis apresenta microfone, o que permite atender chamadas no celular ou no computador.

Os fones earbuds são uma opção para os usuários que não se adaptaram aos modelos intra-auriculares, que podem gerar incômodo nos ouvidos dependendo da preferência de uso do consumidor. Por ser um modelo de fácil transporte, o dispositivo pode acompanhar o usuário em seu dia a dia no transporte público, na prática de atividades físicas ou mesmo em casa.

Qual a diferença entre os earbuds e intra-auriculares

5 de 10 O formato do encaixe nos modelos earbuds é diferente — Foto: Divulgação/Apple O formato do encaixe nos modelos earbuds é diferente — Foto: Divulgação/Apple

O principal diferencial dos earbuds quando comparados com modelos intra-auriculares é o formato de encaixe no ouvido do usuário. Enquanto os earbuds são usados no ouvido externo, o acessório na versão intra-auricular é posicionado diretamente no canal auditivo, além de conter ponteiras de silicone em tamanhos variados.

Os earbuds não apresentam ponteiras e nenhum outro tipo de proteção nos alto-falantes. Com isso, no entanto, os modelos podem sair do ouvido do usuário com mais facilidade, em especial durante a prática de atividades físicas por conta da maior movimentação do corpo. Além disso, a acústica nos earbuds é diferente, pois não há isolamento sonoro dos ruídos externos.

Quem deseja isolar o som ambiente enquanto ouve sua playlist favorita pode não ter uma boa experiência usando earbuds. Por outro lado, dependendo do estilo de vida, o dispositivo pode ser útil por permitir que o usuário esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor, uma boa opção para quem gosta de ouvir músicas enquanto caminha pela rua.

Disponibilidade no mercado

No e-commerce nacional, é possível encontrar diversos modelos de earbuds a preços variados. Algumas marcas como Samsung, Apple, JBL e Edifier apresentam versões do dispositivo que podem agradar os usuários.

6 de 10 O W100T, da Edifier, possui controles de toque que promete facilitar o gerenciamento das músicas e ligações — Foto: Divulgação/Edifier O W100T, da Edifier, possui controles de toque que promete facilitar o gerenciamento das músicas e ligações — Foto: Divulgação/Edifier

O modelo W100T, da Edifier, é um true wireless earbud de entrada. O dispositivo se destaca por conta da conexão Bluetooth 5.1 e também apresenta proteção IP54 contra poeira e jatos d'água. Com alto-falante de 13 mm, o dispositivo assegura som balanceado e graves sólidos. A bateria dos fones dura cerca de 7 horas e pode conseguir autonomia de 28 horas combinando com a carga da case de carregamento. É possível adquirir o modelo por a partir de R$ 170 na Amazon.

7 de 10 JBL Wave 300TWS é um fone do tipo earbuds com sensores que permitem controles via toques em sua haste — Foto: Divulgação/JBL JBL Wave 300TWS é um fone do tipo earbuds com sensores que permitem controles via toques em sua haste — Foto: Divulgação/JBL

O Wave 300TWS é a opção apresentada pela JBL que promete design ergonômico para garantir mais conforto mesmo durante várias horas de uso seguidas. Com driver de 12 mm, o modelo também apresenta tecnologias JBL Deep Bass Sound, Dual Connect, classificação IPX2 de resistência à chuva e controle da assistente de voz do smartphone com apenas um toque. O acessório promete 6 horas de autonomia e mais 20 horas de carga no estojo. É possível comprar o fone com conexão Bluetooth 5.2 por a partir de R$ 423.

8 de 10 Galaxy Buds Live tem bateria de seis horas contínuas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds Live tem bateria de seis horas contínuas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Outro modelo com conexão Bluetooth disponível no mercado é o Galaxy Buds Live, da Samsung. O modelo possui design ergonômico que promete bom encaixe nos ouvidos e também possui cancelamento ativo de ruídos, o que possibilita deixar a experiência do usuário mais imersiva ao ouvir músicas em ambientes externos. A bateria promete 6 horas de uso contínuo e 15 horas adicionais com o estojo de recarga. É possível comprar o modelo da marca sul-coreana por cifras que partem de R$ 380.

9 de 10 EarPods da Apple não mais acompanham os celulares da empresa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo EarPods da Apple não mais acompanham os celulares da empresa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já a Apple apresenta duas opções de earbuds. Os EarPods são o modelo que fazia parte dos acessórios do iPhone até o final de 2020, quando a maçã decidiu retirar o dispositivo da caixa do celular e vendê-lo separadamente. O modelo apresenta um cabo e promete design definido de acordo com a geometria do ouvido, o que pode garantir melhor encaixe. É possível comprar os EarPods com conector Lightning por a partir de R$ 155.

10 de 10 AirPods da terceira geração possuem conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Apple AirPods da terceira geração possuem conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Apple

Outra opção de earbuds da Apple são os AirPods da 3ª geração. O dispositivo com conexão Bluetooth possui design simples e conta com haste curta, que possui sensores para controle por toques. Com certificação IPX4, o fone de ouvido apresenta resistência a suor e água, sendo uma boa opção para usar durante a prática de atividades físicas.

Os AirPods da 3ª geração contam com Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça e Equalização Adaptativa. Sua bateria dura até 6 horas com apenas uma recarga e ainda 24 horas de recarga no estojo. É possível adquirir o modelo por R$ 1.619.

