iPhone ‘de vitrine’ pega fogo no Ceará e prejudica os olhos do usuário

Um iPhone 8 Plus classificado como “de vitrine” explodiu quando era utilizado por um agricultor de 28 anos, no Ceará. A vítima perdeu 80% da visão do olho direito e 20% do olho esquerdo após o acidente, de acordo com relato que ganhou as manchetes nos últimos dias. O caso de Leandro Brasil Silva ocorreu no último domingo, dia 10. Recentemente surgiram novas informações sobre o que teria ocorrido com o usuário do celular da Apple.