PagSeguro fora do ar? Usuários indicam instabilidade no app

O app do PagBank PagSeguro está fora do ar nesta quarta-feira (27), segundo apontam usuários do banco digital pelo Twitter. O erro afeta a usabilidade geral do aplicativo disponível para iPhone (iOS) e Android, incluindo login, transferências via Pix e pagamento de boletos. O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, apontou um pico de 170 reclamações às 15h53 do dia de hoje. Em comentários, internautas indicam que, além do app não funcionar, não é possível entrar em contato com o suporte (feito também via celular).