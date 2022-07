PicPay fora do ar? Usuários relatam que dinheiro sumiu do app

O PicPay enfrenta problemas com pagamentos e está fora do ar nesta quarta-feira (13). De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, as transferências via Pix não chegam ao destinatário, mas o dinheiro "some" da conta do aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O site Downdetector, que monitora os serviços na web, também informa que houve um pico de mais de 140 reclamações na Internet a partir das 7h de hoje. O TechTudo entrou em contato com o Picpay para entender o que causou a instabilidade e se há previsão de conserto, mas, até fechamento da reportagem, não havia recebido respostas.