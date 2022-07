Pix da Caixa fora do ar? App tem instabilidade, e usuários reclamam

O Pix do Caixa Tem está com instabilidade na manhã desta sexta-feira (8), conforme foi apontado por correntistas nas redes sociais. As principais reclamações feitas no Twitter são relacionadas ao método rápido de transferência - que, segundo usuários, não está funcionando hoje. Não há relatos sobre mau funcionamento em outros recursos do aplicativo para iPhone (iOS) e Android. No Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas feitas no Google, foi registrado um aumento súbito de pesquisas por termos como "Pix Caixa fora do ar hoje" e "Pix Caixa".