Placas de vídeo Intel Arc não suportam mineração de criptomoedas

Além disso, de acordo com as notícias oficiais, os drivers das placas gráficas Intel "Alchemist", como por exemplo o da Arc A380, são otimizados para jogos mais populares e atuai. Isso poderá chatear amantes de games mais antigos.

O hardware é formado por uma GPU ACM-G11 com oito núcleos Xe e 2.000 MHz de frequência da base gráfica, de acordo com a página oficial do produto. Ela tem suporte para tecnologia Ray Tracing e até 6 GB de memória RAM do tipo GDDR6 .

Como ressaltou Anton Shilov, do site Tom’s Hardware, esses componentes não devem ter o seu preço inflacionado, a partir do momento em que não despertará o interesse dos mineradores. Esse problema ocorre com as principais placas de vídeo do mercado há algum tempo.