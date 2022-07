PlayStation 5 (PS5) terá reposição de estoque com Horizon Forbidden West

O PlayStation 5 ( PS5 ) estará disponível nesta sexta-feira (22) às 16h (horário de Brasília) na Amazon . O console da Sony será vendido em um kit com o jogo Horizon: Forbidden West , game exclusivo do videogame japonês. O modelo com leitor Blu-Ray Ultra HD será comercializado por R$ 4.749 , enquanto a edição digital aparecerá por R$ 4.249 .

Além disso, a varejista também oferece a pré-venda do God of War: Ragnarok por R$ 290, com envio a partir do dia 9 de novembro. As unidades do PS5 costumam esgotar com rapidez. Por isso, é indicado que os usuários interessados em adquirir o produto realizem a compra o mais rápido possível.

1 de 2 PS5 será vendido em kit com Horizon Forbidden West — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PS5 será vendido em kit com Horizon Forbidden West — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O PS5 chegou ao Brasil em novembro de 2020 como o sucessor do PS4. O console de quinta geração foi lançado em dois modelos: a variante Blu-Ray roda jogos em mídia física e filmes. Já a Digital Edition (Edição Digital, em português) não tem entradas para disco e é conhecida como uma opção de custo-benefício.

O videogame enfrenta problemas de estoque desde o lançamento. Ele chegou a ser vendido por R$ 10 mil devido à alta procura do console. A Sony vendeu cerca de 19,3 milhões de unidades, mas ficou abaixo da expectativa da companhia.

2 de 2 PS5 chegou a ser vendido por R$ 10 mil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PS5 chegou a ser vendido por R$ 10 mil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Os donos do PS5 podem assinar a nova PS Plus, que agora tem planos para competir com o Xbox Game Pass. Os jogadores optam por três assinaturas: Essential (R$ 34,90), Extra (R$ 52,90) e Deluxe (R$ 59,90).

A primeira opção oferece multiplayer online, dois jogos para download por mês e armazenamento em nuvem para os games. Já o plano Extra oferece catálogo com 400 jogos populares, enquanto o Deluxe disponibiliza ainda títulos clássicos das gerações anteriores.

PlayStation Plus ganha assinatura 'estilo' Game Pass; veja planos

O kit vendido na Amazon vem com o jogo Horizon: Forbidden West, um game de ficção científica que dá sequência ao Horizon Zero Dawn, em que a personagem principal, Aloy, salva a humanidade da extinção. No novo título, ela precisa combater tempestades e pestes para salvar o planeta novamente. O TechTudo fez um review do jogo em fevereiro de 2022 e concluiu que o gameplay é desafiador e tem bom enredo.

Já o God of War: Ragnarok sucede o God of War de 2018. Agora, Kratos e o filho Atreus terão que batalhar contra diferentes criaturas durante o Ragnarok, o fim do mundo do jogo. O produto começa a ser enviado em 9 de novembro e pode ser comprado por R$ 290.