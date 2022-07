PlayStation anuncia controle para jogar games de PS4 e PS5 no iPhone

A PlayStation anunciou um novo controle para jogar os títulos de PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) no iPhone (iOS). Chamado Backbone One PlayStation Edition, o modelo é fruto de uma parceria entre Sony e a fabricante Backbone One, que produz acessórios do tipo para mobile. A ideia é facilitar a vida de quem curte jogar os games da PlayStation via Remote Play, que transmite a tela do console no celular e também está disponível para Android. O controle adota a proposta plug-and-play, ou seja, basta conectar para usar, e funciona apenas com dispositivos da Apple.