Podcast do TechTudo mostra tudo que um relógio smart é capaz de fazer

Mais do que mostrar as horas: os relógios evoluíram a ponto de entrar no mundo smart, ou seja, inteligente. Eles trazem muitos sensores e fazem de tudo um pouco, desde conversar com o celular até monitorar a nossa saúde. Por isso mesmo, são o assunto do primeiro episódio do Tecnologias Que Mudam o Mundo, podcast do TechTudo para quem quer mergulhar de cabeça no universo digital.