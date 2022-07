Positivo anuncia robô aspirador que passa pano e tem comando de voz

A Positivo Casa Inteligente lançou a sua nova linha inédita de robôs aspiradores durante o evento Eletrolar Show 2022, na última terça-feira (12). Com tecnologia de comando de voz, os dispositivos funcionam tanto com Amazon Alexa quanto por Google Assistente. Os modelos Smart Robô Aspirador Wi-Fi e o Smart Robô Aspirador Wi-Fi+ custam respectivamente R$ 1.299 e R$ 1.499. Ambos os aparelhos possuem distintas funções, conseguindo varrer, passar pano e aspirar o chão, e poderão ser comprados no site da empresa ou no varejo a partir da segunda metade de julho.