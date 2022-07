PrivateInsta funciona? Site promete mostrar perfis privados do Instagram

PrivateInsta é um site que promete mostrar as publicações de perfis privados do Instagram sem que seja necessário enviar uma solicitação para segui-los. De acordo com sua própria descrição, a plataforma é "única" entre as outras opções que oferecem serviços parecidos, como o Instalooker, e pode ser acessada tanto por um computador quanto por celulares Android e iPhone (iOS). Embora ver uma conta privada no Instagram seja uma curiosidade de muitos usuários, vale lembrar que a única forma legítima de ver um perfil trancado é enviando uma solicitação para ser seguidor. Abaixo, confira se o PrivateInsta é seguro e como ele funciona.