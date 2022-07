PS Plus: Yakuza, Tony Hawk's e Little Nightmares ficarão grátis em agosto

1 de 4 Yakuza: Like a Dragon Tony Hawk's e Little Nightmares são os próximos jogos gratuitos na PS Plus — Foto: Divulgação/Sega Yakuza: Like a Dragon Tony Hawk's e Little Nightmares são os próximos jogos gratuitos na PS Plus — Foto: Divulgação/Sega

Yakuza: Like A Dragon

Lançado em 2020, Yakuza: Like A Dragon é o oitavo título da famosa franquia da SEGA. Enquanto outros games da franquia focam mais na história de Kazuma Kiryu, Like A Dragon faz você assumir o controle de um novo protagonista, Ichiban Kasuga, um capataz de uma família insignificante da Yakuza. A história começa quando ele retorna à sociedade depois de passar 18 anos na prisão por conta de um crime que não cometeu, buscando descobrir as razões para a traição de sua família. Nesse jogo de RPG de ação, você pode reunir uma equipe de outros renegados e se divertir em mini-games e missões secundárias.

Yakuza: Like a Dragon mistura os conceitos de RPG com mecânicas precisas de combate corpo-a-corpo — Foto: Divulgação/Steam

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 é a remasterização dos primeiros jogos da franquia Tony Hawk para o primeiro PlayStation. Lançado em 2020 pela Vicarious Visions e publicado pela Activision, o jogo mantém o estilo de gameplay, mas com gráficos reconstruídos do zero, além da possibilidade de fazer partidas online e da adição de novos conteúdos, como músicas e skatistas. Além do elenco original, que conta com nomes como o próprio Tony Hawk, Kareem Campbell e Bucky Lasek, você poderá jogar com skatistas olímpicos, como Nyjah Huston e a brasileira Letícia Bufoni.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 segue com o mesmo estilo dos jogos originais, mas com muito mais conteúdo e gráficos em HD — Foto: Divulgação/Activision

Little Nightmares

Em Little Nightmares, você controla a personagem Six, uma menina vestida com uma capa amarela de chuva que precisa fugir da tripulação do The Maw, um barco habitado por almas corrompidas que buscam pela próxima refeição. O jogo, lançado em 2017, tem uma atmosfera bastante sombria graças aos elementos de terror, bem aplicados em um sistema de plataforma onde o jogador precisará resolver diversos quebra-cabeças para conseguir vencer todos os desafios presentes.

Little Nightmares mistura elementos 2D e 3D com toques de horror e estética de filme de Tim Burton — Foto: Divulgação/Bandai Namco