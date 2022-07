Pulseira fitness Huawei Band 7 chega ao Brasil; saiba o preço

A Huawei lançou no Brasil a pulseira fitness Huawei Band 7 pelo preço sugerido de R$ 399. A rival da Xiaomi Band 7 se destaca por recursos como a tela de 1,47 polegada, o monitoramento de oxigênio no sangue e de batimento cardíaco, e a bateria que promete durar até 14 dias, a depender do tipo de uso. A pulseira tem espessura de apenas 9,99 mm.

A smartband possui display AMOLED com resolução de 194 x 368 pixels e moldura mais estreita do que o usual para, de acordo com a marca, garantir uma melhor visualização dos elementos da interface. A caixa da Huawei Band 7 é composta por polímero nas cores cinza escuro, dourado, verde, vermelho. Já a pulseira é feita de silicone e está disponível nas cores preto, rosa vermelho e verde.

Huawei Band 7 está disponível em quatro cores diferentes — Foto: Divulgação/Huawei

Segundo a fabricante, o lançamento possui funções programadas para incentivar a vida saudável do usuário, com sensores que trabalham no rastreamento do sono e estresse da pessoa, além do monitoramento do ciclo menstrual.

O dispositivo pode sugerir ações, baseadas em pesquisas científicas, como forma de tentar melhorar o bem-estar do usuário, pelo menos é o que promete a página oficial do produto. A Huawei Band 7 também oferece 96 modos de treinos físicos como corrida, ciclismo, natação e yoga.

Huawei Band 7 tem botão de liga/desliga e perfil que lembra o Apple Watch — Foto: Divulgação/Huawei

A Huawei Band 7 pode sincronizar com o celular via Bluetooth para trazer recursos como alertas de mensagens, chamadas de voz, controle de música e previsão do tempo. O dispositivo é capaz de enviar recados rápidos e enviar comandos para o smartphone tirar fotos instantâneas.

Entre os recursos extras, de acordo com o site oficial da companhia, a pulseira é capaz de localizar o celular enviando um alerta sonoro. Além disso, a Huawei Band 7 tem resistência a água de até 50 metros.

Huawei Band 7 traz tela de 1,47 polegadas — Foto: Divulgação/Huawei