Qual Apple Watch comprar? Veja detalhes dos quatro relógios à venda

O Apple Watch costuma figurar entre as opções de quem busca um bom smartwatch. Atualmente existem diversos modelos por variados, cada qual com recursos distintos. Nas linhas a seguir, conheça todos os Apple Watch à venda no Brasil. Eles prometem agradar não apenas ao público que gosta de esportes, mas também àqueles que desejam as facilidades de um relógio inteligente. Apesar de compartilharem semelhanças de ficha técnica, como sensor de batimentos cardíacos e GPS , os dispositivos diferem em tamanho e valor.

2 de 6 Nike marca presença em edição especial do Apple Watch — Foto: Reprodução/Apple Nike marca presença em edição especial do Apple Watch — Foto: Reprodução/Apple

1. Apple Wach 7 (R$ 2.999)

3 de 6 Apple Watch 7 é o relógio mais avançado da Apple — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch 7 é o relógio mais avançado da Apple — Foto: Reprodução/Apple

O Apple Watch 7 é o modelo mais recente de relógio inteligente da Apple, lançado no ano passado. O aparelho está disponível em dois tamanhos de caixa: 45 mm e 41 mm. A tecnologia do display é a chamada Retina OLED do tipo LTPO, capaz de reduzir a taxa de atualização da tela de 60 Hz para 1 Hz, para poupar bateria. Por isso, o modelo é o único vendido atualmente no site da Apple que possui a função de tela sempre ativa (Always On).

O Apple Watch 7 é o modelo mais avançado já lançado pela Apple. As principais novidades incluem o processador Apple S7, o mais rápido em um relógio inteligente da empresa. Além disso, o dispositivo vem equipado com recursos que não estão presentes no Apple Watch SE ou no Apple Watch 3. Alguns exemplos são o oxímetro (que mede o nível de oxigênio no sangue) e o sensor de eletrocardiograma (capaz de identificar a presença de fibrilação atrial, uma forma de ritmo irregular).

Sobre a sua estrutura, o Apple Watch 7 oferece mais opções que os demais modelos. Além da caixa em alumínio (a mesmo presente no Apple Watch 7 e Apple Watch SE), o dispositivo é oferecido em aço inoxidável e titânio.

Outra novidade é o tempo de carregamento, que ficou 33% mais rápido. Vale mencionar ainda a presença de uma versão com conectividade celular, para fazer chamadas telefônicas e acessar a internet sem depender de um iPhone.

2. Apple Watch SE (R$ 2.222)

4 de 6 Apple Watch SE tem várias opções de pulseira — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch SE tem várias opções de pulseira — Foto: Reprodução/Apple

Por um preço menor e alguns recursos a menos, o Apple Watch SE tem um design mais moderno e também possui uma versão com conexão celular. O modelo possui caixas com 44 ou 40 mm. Apesar do display ser da tecnologia Retina OLED do tipo LTPO (a mesma do Apple Watch 7), essa versão não oferece o recurso de tela sempre ativa (Always On).

Assim como o Apple Watch 7 e Apple Watch 3, a fabricante promete até 18 horas de autonomia de bateria, mas o smartwatch leva um pouco mais de tempo para ser recarregado em relação ao irmão mais caro. Além disso, o produto conta com detecção de queda e é compatível com o watchOS 9, o sistema operacional do Apple Watch. O Apple Watch SE tem bom desempenho (graças ao processador Apple S5) e deve durar um bom tempo até que se torne defasado.

3. Apple Watch Nike (R$ 2.430) nas versões 7 e SE

5 de 6 Apple Watch Nike tem mostradores exclusivos e pulseira diferenciada — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch Nike tem mostradores exclusivos e pulseira diferenciada — Foto: Reprodução/Apple

O Apple Watch Nike é oferecido nas versões Apple Watch 7 e Apple Watch SE. Ele tem a proposta de ser ainda mais voltado para atletas. As duas edições especiais possuem exatamente as mesmas especificações de ficha técnica dos modelos originais – até mesmo os preços de lançamento se repetem. A grande diferença fica por conta da presença de mostradores exclusivos da Nike que não podem ser instalados em outros relógios da Apple.

A Apple Watch Nike vem com pulseiras esportivas, além de contar com os aplicativos Nike Run Club e o Nike Training Club instalados de fábrica. Vale lembrar que esses aplicativos não são exclusivos das edições da Nike e podem ser instalados em outros smartwatches da empresa.

O Apple Watch SE Nike pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.430, enquanto o Apple Watch 7 Nike sai por R$ 4.789.

4. Apple Watch 3 (R$ 1.859)

6 de 6 Apple Watch 3 não receberá atualização para o watchOS 9 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch 3 não receberá atualização para o watchOS 9 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Apple Watch 3 é o relógio mais econômico vendido atualmente no site da Apple. Apesar de ter sido anunciado em 2017, o relógio entrega recursos importantes para acompanhar o usuário no dia a dia. A série 3 do relógio da Apple não receberá o watchOS 9 e deve permanecer no watchOS 8.6. O pequenino também não dispõe de uma versão com conectividade celular.

O dispositivo tem a menor tela entre todos e foi projetado com uma bateria para durar até 18 horas longe da tomada. O dispositivo também apresenta o processador mais fraco (o Apple S3), mas que consegue lidar com as tarefas do dia a dia.

Fichas técnicas de Apple Watch 7, Apple Watch SE e Apple Watch 3