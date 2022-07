Qual é a diferença entre um teclado gamer e um teclado comum?

A seguir, o explicaremos a diferença entre um teclado gamer e um teclado comum, explicando as tecnologias presentes em cada um deles, os possíveis usos e os preços médios para comprar.

Para começar, uma das principais características que diferenciam o teclado gamer do teclado comum está na estrutura física do produto. O modelo gamer costuma ter um design voltado para o conforto, com carcaça anatômica. Isso porque eles são fabricados para consumidores que ficam horas consecutivas na frente do computador. Além disso, a durabilidade também é pensada para um uso mais robusto.

Os teclados comuns costumam ser mais "rígidos", com materiais não tão flexíveis e mais baratos. Por isso, com o tempo, podem apresentar problemas, como teclas que travam ou até deixar a digitação mais pesada. Então, investir em um teclado gamer pode ser interessante também para quem trabalha muitas horas escrevendo na frente do computador, mesmo que não se interesse por jogos.

Mesmo dentro da categoria "gamer", podem ser encontrados teclados de qualidade ruim, ou que acabam não oferecendo os recursos certos no dia a dia. Então, vale entender algumas categorias dentro da fabricação dos periféricos.

Teclados mecânicos x Teclados membrana

Os teclados comuns normalmente são do tipo membrana. Eles levam esse nome porque são fabricados com uma "membrana" de silicone única (ou material semelhante) embaixo das teclas. Esse recurso é responsável por movimentar as teclas (ida e volta) durante a digitação ou quando são pressionadas.

Entre as vantagens do teclado de membrana, está a acessibilidade e preço. Os modelos desse tipo costumam ser mais baratos e mais fáceis de encontrar do que teclados mecânicos. Além disso, teclados de membrana são mais silenciosos. Isso porque seus comandos são enviados para a CPU por meio de condução elétrica. Eles atendem bem aos usuários que não precisam realizar comandos robustos e de alta complexidade durante um trabalho, e podem ser uma boa economia para quem não deseja investir em um teclado especial.

Já o teclado mecânico tem estruturas individuais em cada tecla. O sistema é chamado de switch e funciona com um interruptor próprio. Esse recurso aumenta consideravelmente o tempo de resposta entre o teclado e o PC, comparado com um teclado comum.

Isso se dá porque, no teclado mecânico, os pequenos switches abaixo de cada tecla fazem com que o comando seja detectado, processado e encaminhado de forma mais rápida e mais efetiva. Enquanto isso, no teclado de membrana, é a condução elétrica que faz o papel de encaminhar os comandos à CPU.

Para completar, os teclados mecânicos geralmente são produzidos para suportar períodos extremamente prolongados de uso. Abaixo das teclas, existem algumas estruturas como molas que permitem uma maior durabilidade. Essas molas também permitem que não haja problemas de interferência de uma tecla sobre a outra durante os comandos.

Para gamers, teclas menos responsivas e com menor tempo de resposta podem ser um grande problema. Sendo assim, teclados mecânicos são os modelos ideais para atender os fãs de jogos.

Customização do teclado

O teclado gamer tem possibilidades de customizações, permitindo que as teclas tenham configurações personalizadas. Isso proporciona ao usuário uma maior autonomia sobre a sua experiência com o periférico. A customização desses teclados pode acontecer por meio de programas específicos, sendo que alguns equipamentos já possuem softwares integrados.

Por exemplo: é possível programar que uma única tecla execute a mesma função de várias teclas simultâneas. Assim, os movimentos ficam mais rápidos dentro do game. Além disso, os modelos gamer oferecem maior personalização da estrutura física — com diferentes cores e designs — em comparação com os teclados comuns, que normalmente são mais padrões.

Anti-ghosting ou Key Rollover

Os teclados mecânicos gamers permitem que várias teclas sejam pressionadas ao mesmo tempo, sem que nenhum comando se perca no meio do caminho. O nome desta função é anti-ghosting (em tradução livre, seria algo parecido com “anti-teclas fantasma”) ou Key Rolloving.

Atualmente, já existem teclados com a especificação “N-Key Rollover”, o que faz com que você não perca nenhum toque simultâneo nas teclas enquanto joga. No entanto, o custo deste tipo de material também é maior, e geralmente só gamers de nível competitivo fazem uso desse equipamento. Um teclado gamer (do tipo mecânico) tende a vir com, no mínimo, seis Key Rollovers. Ou seja, não perdem a função de até seis teclas, quando pressionadas ao mesmo tempo.

Retroiluminação

Quando se pensa em teclado gamer, surge a imagem de um periférico com um show de luzes de todas as cores possíveis. E, atualmente, muitos dos modelos mecânicos oferecem retroiluminação LED por debaixo das teclas. O mercado nacional oferece esses periféricos com iluminação RGB (padrão que mistura cores primárias), que possibilita criar diversos padrões personalizados.

Essa é uma grande vantagem frente aos teclados normais — ou mais baratos —, já que a ausência da iluminação embutida pode dificultar a utilização em ambientes mais escuros. Existem teclados mais simples também, com uma área comum de retroiluminação única, que permeia todo o teclado. Apesar de serem mais limitadas, essas opções costumam ser mais acessíveis no bolso do usuário.

Mas o estilo não é tudo. Se o usuário gosta de jogar no escuro, ou se o seu setup está instalado em um ambiente de baixa iluminação, teclados retroiluminados sem dúvidas farão toda a diferença na sua experiência dentro do game.

Disponibilidade no Brasil

Em termos de disponibilidade, os teclados comuns são mais fáceis achar em lojas físicas e digitais. Esses modelos são mais baratos no varejo nacional, custando até R$ 99 para os acessórios mais simples. Como exemplo econômico, o dispositivo slim da Multilaser pode ser comprado por cerca de R$ 28 na Amazon.

Vale a pena comprar?

O investimento em um teclado gamer (mecânico), mesmo nos de entrada, é mais caro e vale a pena se o usuário precisar de boa parte de suas vantagens no dia a dia. Então é fundamental entender se o periférico vai realmente atender a sua demanda. Ou seja, ele pode ser interessante se a pessoa precisar digitar por várias horas seguidas, usar iluminação nas teclas ou prezar maior conforto.

Para os gamers, os teclados que possuem switches de alta qualidade, com tempo de resposta mais curtos, são sem dúvidas um dos melhores equipamentos para se adquirir. Além disso, verificar as especificações do sistema de anti-ghosting, capacidades de retroiluminação, customização e infraestrutura do teclado são pontos importantes no momento de escolher um periférico gamer.

Diversas fabricantes, como a Multilaser, Redragon e Razer oferecem produtos nessa linha no mercado nacional. Vale conferir dez modelos de teclados gamers à venda no Brasil.

