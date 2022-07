Qual é a operadora mais rápida do Brasil? Confira no novo ranking

A internet móvel do Brasil teve média de velocidade de 22,77 Mb/s (megas) no segundo trimestre, o que fez o país subir duas posições no ranking global. Ainda assim, aparece na 80ª posição da competição entre nações, segundo o mais recente relatório do Ookla Speedtest , divulgado nesta segunda (18). A Claro fornece a conexão móvel 4G mais veloz do mercado. Quando o assunto é latência – o tempo que um pequeno pacote de dados leva para chegar ao destino e retornar à máquina de origem – , a TIM levou a melhor tanto em acessos móveis quanto fixos.

O Ookla Speedtest também listou os provedores de banda larga fixa mais rápidos do país. A Claro (antiga Net) novamente conquistou a primeira colocação no critério de velocidade de download.

2 de 3 Brasil ficou em 80° lugar no ranking global de velocidade de internet no último trimestre, mas já esteve em 76°, em 2021. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Brasil ficou em 80° lugar no ranking global de velocidade de internet no último trimestre, mas já esteve em 76°, em 2021. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

4G: operadoras com internet mais rápida do Brasil

De acordo com a Speedtest Intelligence, a Claro apresentou, no último trimestre, a internet móvel 4G com a taxa de download mais rápida do país, com 31,93 Mb/s de velocidade. Segunda colocada, a Vivo ficou bem atrás (20,76 Mb/s).

Confira abaixo a relação das quatro principais provedoras do país. Cabe lembrar que a Oi está em processo de transição, pois foi comprada pelas outras três gigantes do setor.

Download no 4G do Brasil Posição Operadora Velocidade média 1° Claro 31,93 Mb/s 2° Vivo 20,76 Mb/s 3° TIM 19,44 Mb/s 4° Oi 12,67 Mb/s

Outra característica observada pelo Speedtest foi a consistência das conexões. A Claro levou vantagem novamente, seguida pela Vivo e TIM. Assim como no ranking de velocidade do download, a operadora Oi teve o pior resultado.

Consistência de conexão no 4G Posição Operadora Disponibilidade do serviço 1° Claro 84,20% 2° Vivo 78,6% 3° TIM 78,1% 4° Oi 65,6%

Outro medidor importante de qualidade de conexão é a latência (também chamada de ping), uma das principais preocupações dos adeptos de jogos online. Neste quesito, a TIM liderou sobre as demais operadoras, com uma latência média de 25 ms para o 4G. A Oi ficou na última posição, com 33 ms.

Latência no 4G do Brasil Posição Operadora Ping médio 1° TIM 25 ms 2° Claro 27 ms 3° Vivo 28 ms 4° Oi 33 ms

Cidades com internet mais rápida

3 de 3 Brasília liderou o ranking das cidades com a internet mais rápida do país no último levantamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Brasília liderou o ranking das cidades com a internet mais rápida do país no último levantamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No levantamento, a cidade brasileira com a maior velocidade de internet móvel foi Brasília, seguida por Curitiba e São Paulo. No início de julho, a capital federal se tornou a primeira cidade do país a contar com o 5G puro.

No levantamento realizado pelo Speedtest, que levou em consideração apenas a conexão 4G, a cidade levou vantagem nos três pontos analisados: download, upload e latência. Goiânia apresentou a maior latência entre as dez cidades ranqueadas, com 36 ms.

Cidades brasileiras com internet mais rápida Posição Cidade Download Upload Ping médio 1° Brasília 29,45 Mb/s 11,36 Mb/s 20 ms 2° Curitiba 28,50 Mb/s 9,36 Mb/s 23 ms 3° São Paulo 26,87 Mb/s 9,51 Mb/s 24 ms 4° Belo Horizonte 25,44 Mb/s 9,66 Mb/s 25 ms 5° Rio de Janeiro 24,64 Mb/s 9,20 Mb/s 23 ms 6° Salvador 24,52 Mb/s 9,54 Mb/s 22 ms 7° Fortaleza 21,88 Mb/s 9,58 Mb/s 20 ms 8° Recife 21,76 Mb/s 9,38 Mb/s 29 ms 9° Goiânia 21,28 Mb/s 9,22 Mb/s 36 ms 10° Manaus 19,00 Mb/s 8,76 Mb/s 21 ms