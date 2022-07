Ranking mostra maiores empresas de celular do mundo; Samsung lidera

A Samsung saiu na frente das outras fabricantes de celulares, com quase 60 milhões de unidades entregues às lojas no segundo trimestre. A gigante sul-coreana detém 21% do mercado global, quando considerado o volume de unidades ventidas. O mais recente levantamento da consultoria Canalys, divulgado nesta segunda (18), coloca a Apple na segunda posição do ranking.

As empresas tiraram proveito das boas vendas do Galaxy S22 Ultra e da linha do iPhone 13, respectivamente. A Samsung também faz sucesso com os smartphones da linha Galaxy A, que tem a proposta de combinar preço intermediário com recursos mais avançados.

iPhone 13: lançamento de 2021 continua fazendo bonito — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Samsung lidera em remessa, mas não as vendas de celular

O mercado como um todo vai na direção oposta à da Samsung. Segundo o relatório, as remessas mundiais de smartphones caíram 9% durante o período. O segundo trimestre teve remessas de 275 milhões de aparelhos, abaixo dos 300 milhões anotados no primeiro trimestre.

Xiaomi, OPPO e Vivo – nome de uma fabricante chinesa sem relação com a companhia telefônica – completam o ranking das maiores fabricantes de celular. Todas elas viram as entregas de produtos caírem no período. Agora, elas figuram com 14%, 10% e 9% do mercado, respectivamente.

Vale ressaltar que, apesar do salto da Samsung no mercado, isso não significa que a sul-coreana esteja no topo quando o assunto é lucratividade. A Apple segue imbatível neste quesito, com vendas de US$ 378,7 bilhões em 2021, cerca de R$ 2,05 trilhões em conversão direta, segundo um levantamento divulgado pela Forbes. O faturamento da companhia de Cupertino cresceu 29% em relação ao ano anterior. A Samsung aparece no quarto lugar.

Mercado global de celulares Fabricante 2º trimestre de 2021 2º trimestre de 2022 Samsung 18% 21% Apple 14% 17% Xiaomi 17% 14% OPPO 11% 10% Vivo 10% 9%

Com informações de Canalys e Forbes

