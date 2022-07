Raro papel de parede do iPhone original ressurge e intriga usuários

O iPhone completou 15 anos de lançamento recentemente e isso fez com que vários fãs da Apple relembrassem a história do celular que revolucionou o mercado. Agora, testadores do iOS 16 (versão beta 3) foram surpreendidos com a presença do icônico papel de parede que estampou a tela do aparelho de 3,5 polegadas revelado por Steve Jobs em 2007. A novidade foi compartilhada no Twitter nesta quarta-feira (7) por diversos usuários.

A gigante de Cupertino remasterizou a imagem que agora está com a qualidade ajustada para telas maiores, como as do iPhone 13. Vale lembrar que o papel de parede mostrado por Steve Jobs em 2007 nunca chegou a ser lançado em nenhum iPhone até então.

2 de 2 Wallpaper icônico aparece em versão beta 3 do iOS 16 — Foto: Apple Wallpaper icônico aparece em versão beta 3 do iOS 16 — Foto: Apple

A descoberta do "easter egg" movimentou a comunidade de fãs da Apple no Twitter e, enquanto animou a alguns, desanimou a outros. Isso porque a imagem do peixe-palhaço aparentemente não está disponível para determinados usuários do beta 3 – o que supostamente é um bug do sistema.

Como explicado por Mark Gurman, analista de tecnologia da agência Bloomberg, a imagem do peixe-palhaço apareceu pela primeira primeira quando Steve Jobs anunciou o iPhone original, em 2007, mas nunca foi lançado com nenhum iPhone. Usuários do iPhone SE (2020) também conseguiram ter acesso ao papel de parede.

Ainda não se sabe se a icônica figura estará na versão final do iOS 16.

Quando o iOS 16 será lançado?

O iOS 16 será disponibilizado ao público geral a partir do lançamento do iPhone 14, o que deve ocorrer em setembro deste ano. Algumas das mudanças previstas são o surgimento de widgets interativos, novidades em realidade aumentada, além de mudança em ícones de aplicativos e no sistema de notificações. Já o iPhone 14 deve trazer novidades como a ausência do notch, câmera mais potente e processador aprimorado.

Confira todos os detalhes do iPhone 13 no vídeo abaixo