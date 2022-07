Razer anuncia controlador de streaming para concorrer com Stream Deck

A Razer anunciou, nesta quinta-feira (15), o lançamento do Razer Stream Controller , seu próprio controlador de streaming. O aparelho vem com 12 teclas hápticas e conta com vários comandos configuráveis. O dispositivo estará disponível no Brasil em outubro de 2022 e tem o preço sugerido de R$ 3.300. O controlador chega para concorrer com o Stream Deck da Elgato , aparelho que reinava de forma absoluta neste segmento até então.

Além de duas telas sensíveis ao toque, o Razer Stream Controller traz ainda oito botões personalizáveis com diferentes áreas de trabalho e seis controles analógicos para comandos de mídia. Assim, por exemplo, o usuário poderá ajustar o volume do microfone, do áudio da live e do fone de ouvido de forma independente, com a promessa de um acesso mais ágil.

2 de 3 Razer Stream Controller, tem oito botões de troca de área de trabalho e seis comandos de mídia — Foto: Divulgação/Razer Razer Stream Controller, tem oito botões de troca de área de trabalho e seis comandos de mídia — Foto: Divulgação/Razer

O usuário pode ainda configurar o feedback tátil da tela sensível ao toque, para garantir a resposta ideal para cada tipo de situação. Até mesmo os ícones são customizáveis, com acesso a mais de 80 opções visuais.

De acordo com o site oficial, o aparelho é compatível com os principais softwares de transmissão online como Twitch e OBS Studio, e até provedores de conteúdo como o Spotify, por exemplo. Para isso, basta baixar e instalar os plugins necessários.

3 de 3 Usuário pode escolher o design dos ícones do Razer Stream Controller, — Foto: Divulgação/Razer Usuário pode escolher o design dos ícones do Razer Stream Controller, — Foto: Divulgação/Razer

O software que controla todas as funções do aparelho foi desenvolvido pela Loupedeck, com ajustes em parceria com a Razer. Segundo a divulgação oficial, o sistema foi pensado visando à agilidade do uso, permitindo ao streamer conseguir mudar alguns itens de posição, arrastando os ícones na tela.

O Razer Stream Controller possui 210 g e tem como requisitos de sistema o macOS 10.14 ou posterior ou Windows 10. Ele também requer o software Loupedeck instalado no PC para realizar todas as configurações e personalizações. O aparelho tem conectividade USB e USB-C e vem com cabos de 2 m dentro da caixa.

No vídeo abaixo, veja cinco jogos para jogar via Xbox Cloud Gaming