Realme 9 é lançado no Brasil com câmera de 108 MP; veja preço

A Realme anunciou o lançamento no Brasil do Realme 9, um celular topo de linha com câmera de 108 MP, tela Super AMOLED e preço sugerido de R$ 2.999. O smartphone chegou oficialmente ao país em evento realizado nesta terça-feira (12). O aparelho já está disponível para compra e se destaca pela bateria de 5.000 mAh. A marca aproveitou para revelar também que o celular básico Realme C30 chegará ao Brasil em agosto, mas seu preço ainda não foi anunciado.

De acordo com a fabricante, o Realme 9 é o primeiro modelo do mundo com o sensor fotográfico Samsung Isocell HM6, de 108 MP. Entre outras funções, o recurso possui um zoom híbrido de 3x, que mescla o digital e o ótico. O conjunto triplo de câmera é composto também por câmera ultra wide de 8 MP e macro de 2MP. A câmera para selfies possui 16 MP.

2 de 4 Realme 9 tem sistema triplo de câmera e acabamento premium — Foto: Divulgação/Realme Realme 9 tem sistema triplo de câmera e acabamento premium — Foto: Divulgação/Realme

Realme 9 (R$ 2.999)

A câmera de 108 MP do Realme 9 com esse novo sensor da Samsung é capaz de aumentar a precisão do foco em até nove vezes. Além disso, o componente também consegue melhorar a entrada de luz em 123%, se comparado com a versão anterior do componente, resultando em imagens com maior nitidez.

3 de 4 Realme 9 com sensor Isocell HM6 — Foto: Reprodução/Realme Realme 9 com sensor Isocell HM6 — Foto: Reprodução/Realme

Já a tela do Realme 9 possui 6,4 polegadas, resolução Full HD+ e 90 Hz de taxa de atualização, número inferior aos 120 Hz dos aparelhos gamers, porém, maior do que os 30 ou 60 Hz padrões de celulares básicos a intermediários. O vidro do display conta com a proteção Gorilla Glass 5.

No campo da performance, o smartphone é equipado com CPU Snapdragon 680 da Qualcomm, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O aparelho sai de fábrica com o sistema operacional Android 12 do Google e interface Realme UI 3.0.

Ficha técnica do Realme 9

CPU: Snapdragon 680 (Octa-Core)

GPU: Adreno 610

Memória RAM: 8 GB

Memória interna: 128 GB

Tamanho da tela: 6,4 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Taxa de atualização: 90 Hz

Câmera: Principal de 108 MP + ultra wide de 8 MP + macro de 2MP

Câmera selfie: 16 MP

Bateria: 5.000 mAh

Sistema operacional Android 12

Preço: R$ 2.999

Realme C30 (preço a definir)

Já o Realme C30 traz processador Unisoc T612, um chip ccta-core de 1,8 Ghz, que funciona em conjunto com 2 GB de memória RAM. Tem ainda 32 GB de armazenamento. O aparelho traz bateria de 5.000 mAh, câmera única de 8 MP, além de câmera de selfie de 5 MP e tela de 6,5 polegadas. Chama a atenção o seu design compacto, com apenas 8,5 mm de espessura e 182 gramas de peso.

4 de 4 Realme C30 tem acabamento com cores suaves — Foto: Divulgação/Realme Realme C30 tem acabamento com cores suaves — Foto: Divulgação/Realme

O Realme C30 será lançado nas cores azul, verde e preto. O aparelho possui interface Realme UI Go Edition baseada no Android 11. Ele vem com cabo USB e carregador de 10W, mas não traz fone de ouvido, conforme informações do site oficial da marca.

Ficha técnica do Realme C30

CPU: Unisoc T612

GPU: ARM Mali-G57

Memória RAM: 2 GB

Memória interna: 32 GB

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Câmera Principal: 8 MP

Câmera Selfie: 5 MP

Bateria: 5.000 mAh

Sistema operacional Android 11

Preço: não divulgado

Confira no vídeo abaixo 3 celulares até R$ 3.000 para comprar em 2022