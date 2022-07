Robô jogador de xadrez quebra o dedo de menino de sete anos

Um robô programado para jogar xadrez quebrou o dedo de seu oponente, um menino de sete anos, durante uma partida na Rússia, de acordo com o jornal The Guardian. O incidente foi filmado durante o evento "Moscow Chess Open" que ocorreu na última semana. Logo após uma jogada, o braço robótico pressionou e prendeu o dedo do menino, conhecido apenas como Christopher, até que as pessoas que estavam no local, assistindo, interferissem para soltá-lo.