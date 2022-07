RTX 3060 TI vs RTX 3070: compare as placas de vídeo Nvidia

A GeForce RTX 3060 TI e a GeForce RTX 3070 são duas placas de vídeo intermediárias da Nvidia . Lançadas no final de 2020, ambas contam com recursos avançados como Ray Tracing e as melhorias gráficas da tecnologia DLSS , e são opção em conta para quem quer rodar jogos em qualidade máxima e com taxas de atualização acima de 60 FPS .

A diferença, porém, está no preço, com a RTX 3070 custando cerca de R$ 500 a mais do que a RTX 3060 TI. Confira, a seguir, um comparativo entre as fichas técnicas das duas GPUs e descubra qual se encaixa melhor no seu bolso.

RTX 3060 TI e RTX 3070 são placas intermediárias da série 3000 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Lançadas com apenas alguns meses de diferença (setembro de 2020 para RTX 3070 e dezembro de 2020 para a RTX 3060 TI), as duas placas são muito parecidas. Ambas pertencem à mesma classe RTX, a top de linha da Nvidia, e são da mesma geração — ou seja, utilizam a nova arquitetura Ampère.

A principal diferença fica por conta do número de núcleos CUDA, que são responsáveis pelo processamento gráfico bruto da GPU. Quanto maior o número, teoricamente, melhor a performance. E nesse quesito, a RTX 3070 sai na frente, com 5.888 núcleos CUDA contra 4.864 da RTX 3060 TI.

RTX 3070 tem especificações um pouco melhores do que o RTX 3060 TI — Foto: Divulgação/Nvidia

Além disso, a RTX 3070 tem uma leve vantagem na velocidade do clock: 1,50 GHz (boost de 1,73 GHz) do RTX 3070 contra 1,41 GHz (boost de 1,67 GHz) da RTX 3060 TI. O mesmo vale para a performance de ponto flutuante, com 20,31 Teraflops contra 16,2 Teraflops, e taxa de Pixels, com 165,6 GPixel/s contra 133,2 GPixel/s.

De resto, ambas contam com VRAM de 8 GB GDDR 6, largura de banda de 256-bit, velocidade de memória de 14.000 MHz e largura de banda máxima de 448 GB/s.

Performance

Com especificações tão parecidas, não surpreende que as duas placas tenham performances semelhantes. Em testes realizados pela revista Forbes, a RTX 3070 conseguiu um desempenho levemente superior, principalmente com o Ray Tracing e DLSS ativados.

Placas RTX 3060 TI e RTX 3070 rodam bem jogos como Metro Exodus — Foto: Reprodução/Steam

No game Metro Exodus, por exemplo, rodando em resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), configuração Ultra e Ray Tracing ativado, a RTX 3070 entregou em média 90 FPS contra 78 FPS da RTX 3060 TI.

Já na resolução QHD (2560 px x 1440 px) com Ray Tracing ativado, os valores ficaram em 75 FPS para o RTX 3070 contra 65 FPS para o RTX 3060 TI. Com o Ray Tracing desativado, a diferença foi de 85 a 72 FPS.

O ponto fraco fica por conta da resolução 4K. Mesmo com Ray Tracing e DLSS desligados, o desempenho em ambos ficou abaixo dos 60 FPS. No caso do RTX 3070, o valor médio fica em 53 FPS, enquanto na RTX 3060 TI fica em 45 FPS.

Recursos

Como dito antes, ambas as GPUs contam com tecnologias avançadas disponíveis na categoria RTX. As principais são o Ray Tracing, que consegue produzir efeitos de luz e sombra em tempo real, e o DLSS (Deep Learning Super Sampling), que usa a inteligência artificial para melhorar a qualidade das imagens e fazer upscaling de games antigos.

Isso é possível porque as placas contam com núcleos específicos para tal. No caso da RTX 3070, são 46 núcleos de Ray Tracing e 184 núcleos Tensor para DLSS. Já a RTX 3060 TI possui 38 e 152 núcleos, respectivamente. Por isso, a RTX 3070 tende a rodar melhor com essas funções ativadas.

Battlefield V: tecnologias Ray Tracing e DLSS melhoram qualidade de imagem — Foto: Divulgação/Nvidia

De resto, ambas possuem os principais recursos exclusivos da Nvidia, como Reflex e G-Sync (que permitem diminuir a latência e a quebra de quadros em jogos multiplayer), Ansel (modo câmera dentro do game), FreeStyle (que adiciona filtros em tempo real) e suporte a VR.

Consumo

As especificações técnicas melhores da RTX 3070 se refletem no consumo maior de energia. Em média, ela tem um TDP de 220 W, contra 200 W da RTX 3060 TI.

Consequência disso, para rodar sem maiores problemas, a RTX 3070 exige um fonte de pelo menos 650 W. Enquanto isso, a RTX 3060 TI pode operar com uma fonte de 600 W, segundo o site da Nvidia.

Preço e disponibilidade

RTX 3060 Ti pode ser encontrada por R$ 3.400 no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/Asus

Ambas as placas de vídeo são consideradas intermediárias da Nvidia, sendo uma opção em conta para quem quer usar recursos avançados, como o Ray Tracing, sem precisar estourar o orçamento.

A RTX 3060 TI é mais barata, podendo ser encontrada em lojas especializadas no Brasil por a partir de R$ 3.400, segundo o site Compare TechTudo. Já a RTX 3070 é vendida por a partir de R$ 3.900. Essa variação de preço é compatível com o mercado internacional, em que a diferença entre as duas GPUs está em US$ 100 (cerca de R$ 543, na cotação atual).

Custo-benefício

Com tantas semelhanças entre si, a questão entre preço e performance se torna o fiel da balança na hora de escolher entre RTX 3060 TI e RTX 3070. A primeira é mais barata, enquanto a última tem performance melhor, principalmente com Ray Tracing e DLSS ativados.

Nessas horas vale pensar nos outros componentes do computador, como processador, fonte e monitor, para saber se eles não serão um gargalo na hora de rodar games na qualidade máxima — lembrando que nenhuma das duas conseguem rodar bem em resolução 4K.

Nvidia GeForce RTX 2080 Super é outra opção na faixa de preço — Foto: Divulgação/Nvidia

Também vale pensar em outras opções disponíveis no mercado, como a GeForce RTX 2080 Super. Essa GPU de ponta lançada em 2019 é de uma geração anterior, por isso está com o preço em queda.

Ficha técnica de RTX 3060 TI e RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3060 TI vs GeForce RTX 3070 Especificações GeForce RTX 3060 TI GeForce RTX 3070 Lançamento setembro de 2020 dezembro de 2020 Núcleos 4.864 CUDA 5.888 CUDA Velocidade 1,41 GHz (boost de 1,67 GHz) 1,50 GHz (boost de 1,73 GHz) Memória RAM 8 GB GDDR 6 8 GB GDDR 6 Velocidade de memória 14.000 MHz 14.000 MHz Interface de memória 256 bits 256 bits Largura de banda 448 GB/s 448 GB/s TGP 200 W 220 W

Com informações de Forbes, Versus e GPU Benchmark

