RTX 3060 vs 3060 TI: compare as placas de vídeo Nvidia

GeForce RTX 3060 e RTX 3060 Ti são placas de vídeo parecidas no nome, mas que diferem bastante em especificações técnicas, performance e preço. A versão Ti pode ser até 30% mais rápida que a edição mais simples da GPU intermediária da Nvidia . Apesar da diferença de desempenho entre os componentes, ambas contam com as tecnologias DLSS e Ray Tracing em sua fichas técnicas. Os modelos de última geração da marca são opções que competem com as placas Radeon RX 6600 XT e RX 6700 XT da AMD no mercado atual.

A seguir, vamos listar o que muda de uma GeForce para a outra, comparando as diferenças e os índices de performance coletados em reviews e benchmarks. Você também fica por dentro dos preços atuais no mercado brasileiro para descobrir qual delas encaixa melhor no seu bolso e oferece melhor custo-benefício.

Especificações

RTX 3060 e 3060 Ti são duas placas com várias similaridades, uma vez que são frutos de uma mesma arquitetura da Nvidia. Mais antiga no mercado, a RTX 3060 — sem o "Ti" — é a mais simples entre as duas, dispondo de um processador gráfico (GPU) formado por 3.584 núcleos CUDA de processamento, 28 núcleos RT para Ray Tracing e 112 Tensor, usados em tarefas de IA e no DLSS.

A RTX 3060 Ti é uma placa mais reforçada e isso começa a ficar evidente nas especificações técnicas do processador. Aqui são 4.864 núcleos CUDA, 38 núcleos RT e 152 Tensor. O mesmo vale para as velocidades, já que a Ti vai funcionar em uma faixa que compreende 1.410 a 1.665 MHz, enquanto a irmã mais simples cobre 1.320 a 1.777 MHz.

Há uma diferença interessante no que diz respeito à memória: a Ti tem 8 GB de GDDR6, menos que os 12 GB da RTX 3060. Entretanto, a velocidade da memória RAM usada na GeForce Ti é bem maior, o que deve mais do que compensar a quantidade menor de RAM. Como consegue trocar dados mais rapidamente, a Ti, em tese, pode fazer mais com menos espaço.

A RAM da GeForce RTX 3060 trabalha em uma velocidade interna de 15 Gb/s (Gigabits por segundo), trocando dados com o processador gráfico a 360 GB/s por uma via de 192 bits. No caso da 3060 Ti, são 8 GB que, usando uma conexão de 256 bits, dão conta de trocar 448 GB/s de dados com a GPU da placa.

Desempenho

No geral, as duas placas atendem um mesmo público: gamers interessados em curtir lançamentos e títulos pesados em 1080 e 1440p. A diferença é que a Ti tem hardware superior e vai entregar resultados melhores, atingindo FPS mais alto enquanto conserva maior qualidade gráfica.

Na média, uma 3060 Ti deve ser até 30% mais rápida que a 3060, dependendo do jogo em questão. Gamers vão sentir diferenças maiores quando usarem Ray Tracing ou DLSS, já que o hardware específico dessas duas funcionalidades é superior na Ti.

Um exemplo é o jogo Metro Exodus com Ray Tracing no ultra. Rodando o título entre 1080 e 1440p, a PC World identificou que, enquanto a GeForce RTX 3060 chega a 26 FPS, a Ti pode levar o jogo a até 37 FPS.

Recursos

As duas placas oferecem suporte a DLSS, tecnologia da Nvidia que usa inteligência artificial para realizar a reconstrução da imagem de um game para uma resolução maior. Com ela, você pode ver o jogo rodando em 1440p na tela, mas na verdade a renderização interna ocorre em 720p ou até menos. Isso acaba reduzindo a demanda sobre a placa de vídeo, aumentando a performance e até mesmo a qualidade de imagem, em alguns games.

Além do DLSS, as duas placas gráficas oferecem o Ray Tracing. Essa técnica usa um hardware especial no processador para calcular a trajetória de raios de luz em uma cena. Ela acaba criando cenários muito mais naturais, graças à intersecção de raios de luz nos ambientes e seus efeitos no delineamento de sombras.

Além desses recursos mais direcionados ao uso na hora de jogar, as duas GeForce têm acesso a ferramentas especiais da Nvidia. Há suporte a aplicação de filtros em games clássicos, gravação de lives com efeitos e ocultação de cenários com a ajuda de inteligência artificial e muito mais.

Consumo

Performance tem um custo em energia e, como você já pode ter imaginado, entre as duas, a versão Ti vai precisar de mais eletricidade para funcionar. Nos números da Nvidia, a GeForce Ti requer 200 W para operar de forma estável quando submetida a um regime de alta demanda. Já a RTX 3060 precisa de 170 W.

Esses números podem ser usados para uma noção geral de eficiência das duas placas, e não exatamente para um cálculo direto de quanto elas consomem e custam no final do mês. Isso porque é bastante improvável que você vá usar os recursos da placa de vídeo a 100% o tempo todo.

Além de indicar o consumo máximo do hardware, a Nvidia também tem dados para encaminhar o usuário na montagem do setup e escolher a fonte de energia mais adequada. Segundo a marca, o ideal é que um computador com a GeForce RTX 3060 tenha uma fonte de mínimos 450 W, enquanto que a Ti recomenda uma unidade de 550 W de potência mínima.

Preço

É evidente que, entre as duas, a RTX 3060 é a mais barata. Nas nossas buscas, considerando apenas lojas de boa reputação e mais especializadas no mercado de hardware para PCs, a placa aparece partindo de R$ 2.799 na versão Eagle LHR da Gigabyte.

A 3060 Ti vai oscilar com preços acima de R$ 3.000. No momento, há várias versões da placa de diferentes fabricantes saindo por preços próximos a R$ 3.599, como é o caso da Gigabyte Ti Gaming com sistema de refrigeração WindForce 3x.

Custo-benefício

Apesar do nome parecido, a diferença de performance entre as duas 3060 existe e é grande. Há até 30% mais desempenho em favor da Ti. Diante disso, se o orçamento comporta a placa mais cara, não há sentido em ignorar seus méritos. Outro ponto importante é levar em conta as opções da AMD na mesma faixa de desempenho e preço, como a Radeon RX 6600 XT — que é mais rápida que a RTX 3060 e custa menos que a Ti.

Ficha técnica de RTX 3060 TI e RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti vs. Nvidia GeForce RTX 3060 Especificações GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Lançamento janeiro de 2021 dezembro de 2020 Núcleos 4.864 núcleos CUDA 3.584 núcleos CUDA Velocidades 1.410 a 1.665 MHz 1.320 a 1.777 MHz Memória 8 GB GDDR6 a 14 Gb/s 12 GB GDDR6 a 15 Gb/s Velocidade da memória 14 Gb/s 15 Gb/s Interface de memória 256 bits 192 bits Largura de banda 448 GB/s 360 GB/s TBP 200 W 170 W

