Rune Factory 5 e Superpets são destaques nos lançamentos da semana

Rune Factory 5 e DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace são os destaques nos lançamentos dessa semana. O novo capítulo da série de fantasia e o game baseado na nova animação DC Liga dos Superpets ainda serão acompanhados pelo clássico quebra-cabeça Monument Valley : Panoramic Collection, e os games independentes Eyes in the Dark, Time on Frog Island, Azure Striker Gunvolt 2 e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

1 de 9 Rune Factory 5 é o novo capítulo do spin-off baseado em Harvest Moon — Foto: Divulgação/Steam Rune Factory 5 é o novo capítulo do spin-off baseado em Harvest Moon — Foto: Divulgação/Steam

👉 Qual o melhor jogo no estilo fazenda? Comente no Fórum do TechTudo

Rune Factory 5 - 13 de julho - PC

O aclamado spin-off de fantasia com elementos de RPG da série Harvest Moon chega ao seu quinto capítulo com Rune Factory 5. No papel de um novo fazendeiro, os jogadores serão os mais novos recrutas das forças da SEED, uma organização que mantém a paz na cidade fronteiriça de Rigbarth. A jogabilidade mescla os clássicos elementos de fazenda, como plantar e colher vegetais, com exploração de dungeons e batalhas de RPG, onde é possível domesticar monstros para ajudar na plantação.

O jogo também oferece elementos sociais, permitindo que o personagem faça amizades com as pessoas da cidade e até mesmo desenvolva relacionamentos românticos. Rune Factory 5 será lançado para PC na loja digital Steam por R$ 249,95

2 de 9 O jogo reúne elementos de um RPG de fantasia com um simulador de fazenda no estilo de Harvest Moon — Foto: Reprodução/Steam O jogo reúne elementos de um RPG de fantasia com um simulador de fazenda no estilo de Harvest Moon — Foto: Reprodução/Steam

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace - 15 de julho - PS4, XB, SW e PC

Baseado na animação DC Liga dos Superpets, que chega aos cinemas em 29 de julho, o game oferece uma experiência de tiro sobre trilhos com os supercães Krypto e Ace, pets do Super-Homem e Batman, respectivamente. Cada personagem possui seus próprios poderes. Krypto que dispara raios com sua visão de calor e latido ártico, enquanto Ace é capaz de jogar batrangues e derrubar inimigos com ataques físicos.

Juntos, eles terão que enfrentar Lex Luthor para salvar Metrópolis enquanto resgatam animais e encontram novos donos para eles em um centro de adoção. DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace está disponível no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e no Nintendo Switch por R$ 203,95.

3 de 9 DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace traz os cães do Super-Homem e Batman em aventuras baseadas em seu recente filme — Foto: Reprodução/Steam DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace traz os cães do Super-Homem e Batman em aventuras baseadas em seu recente filme — Foto: Reprodução/Steam

Monument Valley: Panoramic Collection - 12 de julho - PC

O aclamado jogo de quebra-cabeça que remete às obras do artista holandês M. C. Escher irá ganhar novas versões para PC. Os dois primeiros títulos serão ofertados em uma única coleção, Panoramic Collection, ou separadamente como Panoramic Edition. No jogo, a princesa Ida precisa passar por cenários impossíveis onde o espaço físico se altera de acordo com a perspectiva. Ao mover peças pelos lugares, um abismo intransponível pode se aproximar, apenas por ilusão de ótica, e Ida irá atravessá-lo. As versões Panoramic incluirão ainda todos os extras e DLCs do game.

4 de 9 Os aclamados jogos de quebra-cabeça em perspectiva Monument Valley 1 e 2 chegarão para PC com todos os seus extras — Foto: Reprodução/Steam Os aclamados jogos de quebra-cabeça em perspectiva Monument Valley 1 e 2 chegarão para PC com todos os seus extras — Foto: Reprodução/Steam

Eyes in the Dark - 14 de julho - PC

Neste jogo independente com elementos roguelike, os jogadores controlam a jovem Victoria Bloom, que vai visitar a mansão de sua família, a Bloom Manor. Ao chegar lá, no entanto, ela encontra uma densa escuridão que sequestra seu avô e dá vida a estranhas criaturas de sombras. Munida de uma lanterna e um estilingue, a protagonista terá que lutar contra essa escuridão apenas com a luz enquanto explora a mansão que muda a cada partida. Dessa forma, Victoria também pode obter itens que garantem novas habilidades. Há uma troca, no entanto, pois cada novo poder inclui também uma fraqueza. Eyes in the Dark está disponível para PC pelas lojas Steam e Epic Games Store por R$ 28,99.

5 de 9 Em Eyes in The Dark a pequena Victoria precisa lutar contra uma densa escuridão para salvar seu avô — Foto: Reprodução/Steam Em Eyes in The Dark a pequena Victoria precisa lutar contra uma densa escuridão para salvar seu avô — Foto: Reprodução/Steam

Time on Frog Island - 12 de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Após uma terrível tempestade lançar o barco de um capitão contra as pedras, ele acorda em uma ilha paradisíaca habitada por dezenas de sapos amigáveis. Essa é a premissa de Time on Frog Island, onde jogadores poderão explorar a ilha em um ritmo relaxante enquanto realizam missões, trocas e resolvem quebra-cabeças na esperança de obter peças para consertar o barco e partir de volta para o oceano. Na Steam, está disponível um prólogo do game gratuito com uma pequena aventura independente para usuários experimentarem. Time on Frog Island está disponível no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 92,45.

6 de 9 Time on Frog Island é um game de aventura com simpáticos sapinhos que habitam uma ilha tranquila e isolada — Foto: Reprodução/Steam Time on Frog Island é um game de aventura com simpáticos sapinhos que habitam uma ilha tranquila e isolada — Foto: Reprodução/Steam

Azure Striker Gunvolt 2 - 14 de julho - XBSX/S e XB

O aclamado game de ação da Inti Creates, estúdio conhecido pela série Mega Man Zero, chega agora aos consoles Xbox com combates frenéticos e visuais em alta definição. Originalmente criado para o Nintendo 3DS, Azure Striker Gunvolt 2 se passa em um mundo em guerra entre pessoas comuns e os chamados Adeptos, humanos que possuem poderes sobrenaturais. O game traz jogabilidade lateral como nos clássicos Mega Man, no entanto, os disparos de Gunvolt não causam dano diretamente; eles apenas servem como para-raios usados para marcar inimigos e depois eletrocutá-los.

No game, os jogadores controlam Copen, que marca os adversários com um dash. A versão para videogames da Microsoft incluirá ainda todos os DLCs. Azure Striker Gunvolt 2 está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 52.

7 de 9 Azure Striker Gunvolt 2 traz ação frenética e elétrica dos criadores da série Mega Man Zero — Foto: Reprodução/Xbox Game Store Azure Striker Gunvolt 2 traz ação frenética e elétrica dos criadores da série Mega Man Zero — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

Loopmancer - 13 de julho - PC

Em um futuro cyberpunk distópico, os jogadores seguirão os passos do detetive Xiang Zixu, que investiga o caso de uma jornalista desaparecida. As coisas ficam mais complicadas após ele morrer subitamente e acordar de novo em sua cama, preso em um looping de tempo. Os usuários devem, então, percorrer sete fases geradas aleatoriamente enquanto enfrentam criminosos de grupos como os Black Tiger Corps e os Kouga Industry Ninjas em combates corpo a corpo e com espadas. Durante as fases, estão espalhadas também pistas que permitirão descobrir a conexão entre o caso da jornalista desaparecida e o looping. O game conta com sete finais diferentes.

8 de 9 Enfrente ondas de criminosos em Loopmancer no papel de um detetive que está preso em um looping de tempo — Foto: Reprodução/Steam Enfrente ondas de criminosos em Loopmancer no papel de um detetive que está preso em um looping de tempo — Foto: Reprodução/Steam

Super UFO Fighter - 13 de julho - SW e PC

O esporte intergalático Super UFO Fighter chega, nessa semana, ao console Nintendo Switch e PC. Entre disputas caóticas sozinho ou entre amigos no multiplayer, o objetivo do game é controlar um disco voador para abduzir os itens desejados e levá-los até o seu lado do campo para marcar pontos. Também é permitido arremessar itens no adversário para atrapalhá-lo. O game conta com um elenco de personagens carismáticos e seu multiplayer pode ser jogado tanto em modo local quanto online.