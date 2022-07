RX 550 4 GB vs GTX 1050 TI: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 550 e GTX 1050 TI são duas placas de vídeo destinadas ao segmento de entrada da Nvidia e da AMD , respectivamente. Apesar da proposta de serem soluções mais acessíveis, ambas contam com um bom volume de memória. As GPUs, que aparecem no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 641, podem ser alternativas baratas para quem precisa utilizar mais monitores ou mesmo para jogos em resolução HD com níveis gráficos intermediários.

A GTX 1050 TI, lançada em 2016, ainda é uma placa muito procurada, mesmo tendo um aumento de preço considerável nos últimos anos. Já a RX 550, que foi lançada em 2017, aparece como uma alternativa mais acessível para desktops de entrada. A seguir, o TechTudo apresenta mais informações em um comparativo da ficha técnica das placas de AMD e Nvidia.

Radeon RX 550 é uma placa para jogos em resolução HD

Especificações

As placas têm especificações similares, com clock médio na casa dos 1.300 MHz. Porém, segundo dados da fabricante, a RX 550 pode atingir um clock boost mais elevado — o que, por sua vez, não deve oferecer uma vantagem muito significativa para a placa da AMD.

Os dois modelos também utilizam memórias no padrão GDDR5, que atualmente não é o mais moderno ou eficiente, mas ainda pode atender bem o segmento de entrada. A interface de VRAM de 128 bits é mais uma característica comum entre as placas, assim como as ofertas de portas e conexões.

Performance

Testes de sites de benchmark apontam que mesmo as placas sendo muito parecidas, a GTX 1050 TI tende a oferecer um ganho de desempenho em relação à concorrente tanto em testes sintéticos quanto em jogos.

O ganho em FPS, segundo os testes, fica na casa dos 20%, o que faz com que, para quem prioriza desempenho, talvez seja interessante considerar a placa da Nvidia.

ASUS GTX 1050 Ti é uma placa de entrada com 4 GB de memória de vídeo

Consumo

As GPUs têm um consumo de energia baixo. Isso faz com que não seja necessária a utilização de alimentação complementar, o que é uma característica comum em placas de entrada.

A GPU da AMD, apesar de ter um consumo abaixo da solução concorrente, requer uma fonte (PSU) mais potente. Isso pode se justificar pela elasticidade de seu clock, que pode chegar a níveis mais altos sob demanda. Segundo a Nvidia, com uma fonte de apenas 300 W, já é possível utilizar a GTX 1050 TI, o que faz da placa uma opção para praticamente qualquer sistema.

Recursos

A RX 550 oferece suporte ao DirectX 12. Com ele, a tendência é que a placa seja capaz de executar mesmo os softwares mais modernos. O modelo conta ainda com tecnologia FreeSync, o que visa a inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing.

A GTX 1050 TI, por sua vez. também oferece compatibilidade com a API DirectX12, suporte à tecnologia G-Sync e aos recursos GameStream da Nvidia. Cabe destacar que ambas as placas não são indicadas para realidade virtual ou 4K.

AMD Radeon RX 550 fabricada pela PowerColor apresenta conectividade HDMI, DVI e DisplayPort

Preço e disponibilidade

Como as placas já têm um certo tempo de mercado, é possível encontrar diversas opções de uma grande variedade de fabricantes no mercado brasileiro. Atualmente, a RX 550 tem um preço mais acessível que de sua concorrente, aparecendo no varejo online por valores a partir dos R$ 641.

Já a GTX 1050 TI da Nvidia, que, em seu lançamento, tinha um preço muito mais condizente com uma solução de entrada, agora aparece por valores a partir dos R$ 1.199. Esse é um preço bem alto quando consideramos o que a placa de entrada pode oferecer.

Custo-benefício

Diante da disparidade de preço, para quem busca uma solução mais simples e não faz questão de tanto desempenho, sem dúvida a RX 550 acaba sendo uma opção mais interessante. Afinal, atualmente a placa da AMD aparece por cerca de metade do preço da opção da Nvidia.

Em um cenário no qual o preço das placas seja mais parecido, talvez seja interessante considerar a placa da Nvidia, uma vez que a GTX 1050 TI tende a oferecer um ganho de desempenho relevante, principalmente em jogos.

Asus GTX 1050 Ti é uma placa de entrada com 4 GB de memória de vídeo

Ficha técnica de RX 550 e GTX 1050 TI

Ficha técnica RX 550 e GTX 1050 TI Especificações RX 550 GTX 1050 TI Preço R$ 641 R$ 1.199 Clock Base 1.183 MHz 1.290 MHz Clock Boost 1.500 MHz 1.293 MHz Memória 4 GB GDDR5 4 GB GDDR5 Interface de memória 128-bit 128-bit Conectividade Display Port – HDMI - DVI Display Port – HDMI - DVI Energia da placa 50 W 75 W Fonte recomendada 400 W 300 W

