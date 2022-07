RX 550 vs GTX 750 TI: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Os modelos, que já têm um certo tempo de mercado, podem ser encontrados em versões de diversas fabricantes, o que faz com que exista uma grande variedade com sistemas de arrefecimento, design e até clocks distintos. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das placas de entrada para te ajudar a decidir em qual modelo vale a pena investir.

As placas trazem especificações simples, mas, principalmente em clock e quantidade de memória, a solução da AMD leva vantagem. Enquanto a GTX 750 TI oferece apenas 2 GB GDDR5 , a placa da AMD aparece em versões com 4 GB GDDR5, o que são valores mais adequados para títulos modernos.

Com clock maior e mais volume de VRAM , a tendência é que a RX 550 ofereça mais desempenho, até porque se trata de uma placa mais nova. Um volume maior de VRAM faz com que a placa seja capaz de carregar mais texturas, e isso é essencial para operar em resoluções mais altas.

PCYes GTX 750 Ti com duas ventoinhas chama atenção com visual agressivo — Foto: Divulgação/PCYes

As duas placas oferecem suporte a API DirectX 12, o que faz com que exista compatibilidade com praticamente qualquer aplicação moderna. A GTX 750 TI conta ainda com um recurso que possibilita atingir uma resolução digital de até 4096 x 2160 pixels, tendo suporte para até quatro monitores, segundo a Nvidia.