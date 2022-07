RX 570 vs GTX 1060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 570 e GTX 1060 são duas placas de vídeo voltadas para o segmento intermediário. Mesmo depois de alguns anos de seus lançamentos, as GPUs de AMD e Nvidia ainda podem ser uma opção interessante para quem busca um bom desempenho em jogos em resolução Full HD. Elas podem ser encontradas no Brasil por valores a partir dos R$ 1.699 e contam com um bom volume de memória. Além disso, ambas prometem oferecer performance de sobra para jogos populares como League of Legends, CS:GO, Fortnite e outros.