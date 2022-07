RX 580 vs GTX 1660: compare as placas de vídeo Nvidia

Radeon RX 580 da AMD e GeForce GTX 1660 da Nvidia são duas placas de vídeo de entrada. As duas ainda são opções para quem está de olho em algo mais simples para encarar games em Full HD , já que fazem parte de arquiteturas mais antigas das duas marcas. Sem Ray Tracing ou DLSS , elas são alternativas que podem interessar quem está com orçamento mais reduzido para montar ou dar um upgrade no PC.

As GPUs aparecem no mercado nacional a preços que começam em R$ 1.699 no momento. A seguir, levantamos a ficha técnica das duas opções e também seu perfil geral em games para você saber qual das duas é a mais rápida e a melhor escolha.

Radeon tem mais memória, mas velocidades mais baixas

Especificações

Introduzida no mercado em 2017, a Radeon RX 580 era então uma placa de vídeo intermediária da AMD e, hoje, assume um perfil de entrada. O hardware, formado por um processador com 2.304 processadores stream e 8 GB de memória GDDR5, dá à placa da AMD a capacidade de encarar games na resolução Full HD.

A GTX 1660 é mais recente, de 2019, mas não difere muito da RX 580 nas suas capacidades gerais. O produto da Nvidia soma 1.408 núcleos CUDA de processamento e acessa 6 GB de memória GDDR5. Usando uma interface de 192 bits, a GeForce troca 192 GB/s entre processador gráfico e RAM. Já no caso da RX 580, a troca ocorre por uma via de 256 bits, gerando um trânsito de até 256 GB/s.

Nas velocidades, a placa da AMD pode operar entre 1.257 e 1.340 MHz, enquanto a GTX tem clocks gerais mais altos, com velocidade base de 1.530 MHz a 1.785 MHz.

Desempenho

GTX 1660 tende a ser superior em games

Hoje, as duas placas têm perfil de entrada. Elas serão escolhas para quem quer economizar e jogar games recentes em Full HD com algum sacrifício, ou então em resoluções menores para preservar mais qualidade gráfica.

Testes do canal Testing Games, especializado nesse tipo de comparativo entre placas e processadores, indicam que as variações existem e podem até relativizar os dados do GPU UserBenchmark. No jogo Metro Exodus, por exemplo, a GTX 1660 pode ser um pouco mais rápida do que a RX 580 e, em Assassin's Creed Odyssey, a diferença pode chegar a 15 FPS.

Em comparativos de desempenho, a GTX 1660 se mostra, no geral, mais rápida. A placa é mais veloz mesmo com menos memória e com uma largura de banda inferior. São 9% de vantagem, em média, favorecendo a GeForce, segundo levantamentos do GPU UserBenchmark.

Recursos

As placas pertencem a gerações mais antigas de Nvidia e AMD, e isso acaba aparente naquilo que ambas oferecem ao usuário. Não há, por exemplo, suporte a Ray Tracing em games e, no caso da GTX, não existe DLSS. As duas placas, no entanto, têm acesso ao FSR 2.0, tecnologia de reconstrução de imagem da AMD semelhante ao DLSS da Nvidia.

Consumo

Radeon RX 580 precisa de fonte mais poderosa

A GTX 1660 não só é mais rápida como também é mais eficiente. A placa da Nvidia precisa de 120 W para funcionar a 100%, enquanto a placa da AMD depende de 185 W. Enquanto a Nvidia recomenda uma fonte de 300 W para manter o PC com a GPU funcionando de forma estável, a AMD sugere uma unidade de no mínimo 450 W.

Esses valores indicam a quantidade de energia necessária para manter a GPU em 100% de suas capacidades. Embora não sejam um indicativo direto da energia que você vai pagar na conta de luz, servem para dar uma ideia de eficiência. Em geral, a placa da Nvidia tende a ser mais eficiente, vai esquentar menos e ser mais silenciosa.

Preço

GeForce GTX 1660 é mais barata e mais fácil de encontrar no mercado brasileiro

A placa da AMD é mais antiga e isso naturalmente a torna um pouco mais difícil de encontrar no mercado. Nas nossas pesquisas, não existem muitos anúncios nem variedade, com preços começando na faixa de R$ 2.185 — valor alto e que bate de frente com os preços de placas melhores e de última geração de Nvidia e AMD.

A boa notícia é que a GTX 1660 é mais fácil de encontrar e os preços são mais realistas. Detectamos uma versão da Galax sendo comercializada no país a R$ 1.699. Para quem tiver orçamento, a versão Ti da 1660 pode ser adquirida por R$ 1.899, diferença de R$ 200 que pode justificar o ganho em desempenho.

Custo-benefício

As duas placas são semelhantes em performance mas, entre as duas, a GeForce tende a ser a melhor escolha. Mais recente e fácil de encontrar, a GPU da Nvidia garante mais desempenho e ainda tem preço muito mais acessível.

Usando o preço da GTX como uma baliza, a RX 580 passa a fazer mais sentido se você conseguir encontrá-la nova e mais barata do que R$ 1.699. Caso contrário, a GTX 1660 é a melhor escolha entre elas.

