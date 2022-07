RX 6600 vs RX 6600 XT: compare as placas de vídeo AMD

Radeon RX 6600 e RX 6600 XT são placas de vídeo de última geração da AMD voltadas para os mercados de entrada e intermediário. Partindo de R$ 2.199, as RX oferecem acesso a Ray Tracing e devem entregar performance suficiente para encarar games recentes em Full HD — e isso no mínimo, já que a RX 6600 XT pode até se dar bem no 1440p.

A seguir, você compara as especificações técnicas das duas GPUs em maiores detalhes, fica por dentro das diferenças em desempenho que acabam favorecendo a versão XT e também descobre os preços atuais no mercado brasileiro.

2 de 5 6600 XT tem especificações melhores e é mais rápida — Foto: Divulgação/PowerColor 6600 XT tem especificações melhores e é mais rápida — Foto: Divulgação/PowerColor

Especificações

Os nomes tão parecidos não são acidentais, e as duas Radeon são bem similares em termos de especificações técnicas. A versão XT é a mais poderosa entre as duas e apresenta um processador gráfico com 2.048 núcleos contra os 1.792 da versão RX 6600, por exemplo. Na contagem de unidades RT, que realizam o processamento de Ray Tracing, são 32 na XT e 28 na irmã menor.

Nas velocidades, a Radeon RX 6600 XT tem clock base de 1.968 MHz e um turbo máximo de 2.589 MHz, oferecendo ainda um clock para games estável na casa de 2.359 MHz. A versão sem o XT atinge 1.626 MHz no piso e vai a até 2.491 MHz, reservando um clock para games em 2.044 MHz.

Em relação à memória RAM, as duas placas são montadas com 8 GB de GDDR6. Esses bancos de memória são ligados aos processadores gráficos de ambas por uma interface de 128 bits, resultando em uma banda de 256 GB/s na 6600 XT e de 224 GB/s na RX 6600. A versão XT troca mais dados com o processador gráfico a cada segundo porque usa memória mais rápida: 16 Gb/s (Gigabits por segundo) contra 14 Gb/s da RX 6600.

Desempenho

3 de 5 RX 6600 XT bate a RX 6600 em 20% na média e é comparável à RTX 3060 da rival Nvidia — Foto: Divulgação/AMD RX 6600 XT bate a RX 6600 em 20% na média e é comparável à RTX 3060 da rival Nvidia — Foto: Divulgação/AMD

No resumo, a RX 6600 XT é a mais rápida entre as duas e entrega performance suficiente para você experimentar games acima do Full HD. Enquanto isso, a RX 6600 é mais indicada para quem pretende jogar em 1080p.

Em comparativos de performance, a margem de vantagem em favor da RX 6600 XT varia conforme o teste e as configurações de cada game. No geral, você pode esperar índices de performance até 20% superiores com a versão XT — segundo resultados de benchmarks aferidos pelo GPU UserBenchmark.

Recursos

4 de 5 As duas placas têm versões mini, ideais para gabinetes compactos e HTPCs — Foto: Reprodução/AMD As duas placas têm versões mini, ideais para gabinetes compactos e HTPCs — Foto: Reprodução/AMD

As duas Radeon são parte de uma mesma geração de placas gráficas da AMD, e isso faz com que compartilhem as mesmas tecnologias e funções gerais. Entre os destaques, as duas RX oferecem suporte a efeitos de Ray Tracing rodando em tempo real, recurso que faz parte de games mais recentes e ambiciosos e permite gráficos mais realistas.

Além do Ray Tracing, as placas da AMD suportam o FSR 2.0. O recurso pode se definir como uma tecnologia de reconstrução da imagem da AMD para que seja possível apresentar games em resolução maior na sua tela a partir de uma resolução nativa inferior. Com ele, você efetivamente roda o game em Full HD, mas visualiza a imagem em 1440p, por exemplo. A prática garante maior performance sem um custo muito grande em qualidade de imagem.

Consumo

5 de 5 Os dois modelos são de última geração e rodam ray tracing — Foto: Divulgação/MSI Os dois modelos são de última geração e rodam ray tracing — Foto: Divulgação/MSI

Com especificações técnicas um pouco inferiores no processador, é natural que a Radeon RX 6600 gaste menos energia. Segundo a AMD, a placa precisa de 130 W de energia para funcionar corretamente quando for submetida a 100% de demanda pelo usuário. Esse valor não se traduz diretamente no consumo — você dificilmente vai usar a placa a 100% 24 horas por dia —, mas serve para indicar uma noção geral sobre consumo e eficiência da peça.

Já a RX 6600 XT tem acesso a mais energia para atingir velocidades maiores e manter a quantidade maior de núcleos ocupada. São até 160 W em 100% de uso na placa maior, que também vai requerer uma fonte com mais capacidade.

Preço

Como você deve imaginar, a RX 6600 é a mais barata entre as duas placas. Nas nossas buscas, foi possível encontrar a GPU de entrada da AMD começando em R$ 2.199 em versão Speedster Swft da XFX.

A RX 6600 XT é mais cara, mas a diferença não é tão grande assim. No momento, há versões mais simples da placa começando em R$ 2.499 em lojas especializadas em hardware no mercado brasileiro.

Custo-benefício

Não há muito mistério em escolher entre as duas placas. A Radeon RX 6600 XT é uma placa melhor em todos os quesitos de performance e custa pouco mais do que a RX 6600. Além de rodar mais rápido, a XT deve alcançar resoluções maiores em jogos mais leves e, com mais poderio, deve ter mais fôlego para acompanhar lançamentos por mais tempo.

Isso não quer dizer que a RX 6600 seja uma placa ruim. O componente de entrada tem recursos como o Ray Tracing a preço competitivo, e isso a posiciona como opção válida para quem exige menos desempenho.

Ficha técnica de RX 6600 e RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT vs. AMD Radeon RX 6600 Especificações Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6600 Lançamento outubro de 2021 outubro de 2021 Núcleos 2.048 processadores stream 1.792 processadores stream Velocidades 1.968 a 2.589 MHz 1.626 a 2.491 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 a 128 bits 8 GB GDDR6 a 128 bits Velocidade de memória 16 Gb/s 14 Gb/s Interface de memória 128 bits 128 bits Largura de banda 256 GB/s 224 GB/s TBP 160 W 130 W

Com informações de AMD e GPU UserBenchmark

