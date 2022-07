Ryzen 5 5600G vs 5600X: compare os processadores AMD

Os Ryzen 5 5600G e 5600X são dois processadores intermediários de última geração da AMD . Os dois contam com 6 núcleos, 12 linhas de execução ( threads ) e velocidades de até 4,6 GHz. Ambos são bem parecidos em tecnologia e preço, e a diferença entre um e outro fica em torno de R$ 30 no momento. No entanto, as duas CPUs diferem bastante em um aspecto: enquanto o 5600G vem com uma Radeon integrada, o 5600X não tem nenhuma capacidade de processamento gráfico e depende de uma placa de vídeo instalada no PC.

Na sequência, listamos as especificações técnicas dos dois Ryzen, as diferenças sutis entre um e outro e o que muda em termos de performance.

2 de 5 Ryzen 5 5600G vem com placa gráfica integrada — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 5600G vem com placa gráfica integrada — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Ryzen 5 5600G e 5600X são dois processadores muito semelhantes, como os nomes já sugerem. A única letra de diferença, no entanto, tem um grande impacto em separar um do outro: enquanto o 5600G vem com uma Radeon integrada, o 5600X não oferece placa de vídeo embutida e obriga o consumidor a usar uma placa de vídeo dedicada no PC.

Apesar dessa grande diferença, os dois modelos da AMD têm alguma variação sutil em outras especificações. Um exemplo é o clock base: o 5600G é até mais rápido, capaz de chegar a 3,9 GHz, enquanto o 5600X vai a 3,7 GHz. Já no turbo, o 5600X compensa a margem com uma máxima de 4,6 GHz, ao passo que o 5600G vai a 4,4 GHz. Vale lembrar, porém, que o turbo não é sustentável em 100% do tempo.

Nas demais especificações, relacionadas à quantidade de cache, de núcleos e de threads, fica tudo semelhante. Ambos são hexa-core com 12 threads, 32 MB de cache em L3 para o 5600X (e 16 MB em mesmo nível no 5600G), e oferecem uma TDP máxima de 65 W.

Desempenho

3 de 5 Ryzen 5 5600X é um pouco mais rápido: turbo maior e mais cache acabam favorecendo o modelo nos benchmarks — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 5600X é um pouco mais rápido: turbo maior e mais cache acabam favorecendo o modelo nos benchmarks — Foto: Divulgação/AMD

A diferença que mencionamos anteriormente de velocidade turbo maior no Ryzen 5 5600X, bem como a ausência de uma placa gráfica integrada consumindo energia, fazem com que essa versão do processador acabe um pouquinho mais rápida. Dados coletados pelo CPU UserBenchmark, que considera resultados de benchmark de usuários do mundo todo, indicam que o 5600X é 5% mais rápido.

Para um referencial mais direto, o CPU PassMark indica vantagem de 10% em favor do 5600X, com pontuação de 22.015 sobre 19.824 pontos do 5600G.

TDP e consumo

Os dois processadores oferecem uma TDP máxima de 65 W. O valor mede a quantidade de energia que a CPU vai dissipar na forma de calor quando estiver em 100% de demanda. Embora não seja um indicativo absoluto de consumo, a margem dá ideia do nível de eficiência energética do processador.

Vendido no formato box, o processador vem acompanhado de coolers Wraith da própria AMD e que vão dar conta de mover ar suficiente para dissipar os tais 65 W — desde que em condições normais de uso.

Placa-mãe

4 de 5 Placas AM4 são comuns e opções não faltam para todos os bolsos — Foto: Divulgação/AMD Placas AM4 são comuns e opções não faltam para todos os bolsos — Foto: Divulgação/AMD

Os dois processadores fazem parte da mesma arquitetura da AMD e são construídos na plataforma AM4, que garante compatibilidade com uma grande variedade de placas-mãe. Modelos mais antigos com AM4, no entanto, podem ter alguma restrição de compatibilidade, ou exigir atualização de BIOS.

Nas nossas buscas, conseguimos identificar modelos bem acessíveis de placas compatíveis com o Ryzen 5. A MSI A520M-A Pro, por exemplo, começa em R$ 449. Modelos mais completos, com componentes eletrônicos melhores e mais recursos, são mais caros: a Asus TUF Gaming B550M-Plus fica em R$ 1.198, por exemplo.

Recursos

5 de 5 Processadores da AMD são acompanhados dos coolers Wraith — Foto: Reprodução/AMD Processadores da AMD são acompanhados dos coolers Wraith — Foto: Reprodução/AMD

Como mencionamos antes, há uma diferença fundamental entre um processador e o outro: o modelo 5600G vem com uma Radeon Graphics de sete núcleos e velocidades de até 1.900 MHz. Longe de ser uma placa gamer, a Radeon tem perfil de entrada e pode até encarar games — desde que a resoluções mais baixas e com algum sacrifício nas configurações gráficas.

O Ryzen 5 5600X não tem nenhuma capacidade gráfica embutida e seu uso exige a instalação de uma placa de vídeo de verdade no PC. Entretanto, dos dois, apenas o 5600X funciona com PCIe 4.0, enquanto a versão G usa ainda o PCIe. 3.0. De resto, os dois chips reconhecem memória RAM no padrão DDR4 de até 3.200 MHz.

Preço e concorrentes

Bem parecidos em tecnologia e performance, os dois processadores da AMD também são próximos nos preços. O mais barato deles é o mais lento entre os dois: o Ryzen 5 5600G, mesmo que tenha uma placa de vídeo acoplada. Ele aparece nas nossas buscas por R$ 1.329 atualmente.

Já o Ryzen 5 5600X, que é mais rápido mas não tem GPU embutida, acaba custando mais no mercado nacional. Nas nossas buscas, identificamos o processador da AMD com preços partindo de R$ 1.359 atualmente.

Em termos de opções no mercado, as alternativas mais diretas são os Core i5, sobretudo a partir da décima geração. Modelos como i5-10400 e 10600K (e seus sucessores diretos, como 11400H e 11600K) são as opções mais óbvias para quem busca alternativas intermediárias da Intel na mesma faixa de performance.

Ficha técnica Ryzen 5 5600G e 5600X

AMD Ryzen 5 5600G vs. AMD Ryzen 5 5600X Especificações Ryzen 5 5600G Ryzen 5 5600X Lançamento abril de 2021 maio de 2020 Preço a partir de R$ 1.329 a partir de R$ 1.359 Núcleos/Threads 6/12 6/12 Velocidade 3,9 a 4,4 GHz 3,7 a 4,6 GHz Overclock sim sim Memória DDR4 de até 3.200 MHz DDR4 de até 3.200 MHz Cache 16 MB em L3 32 MB em L3 Placa de vídeo Radeon Graphics com sete núcleos – TDP 65 W 65 W Soquete AM4 AM4